幫螞蟻辦酒席！她大方「席開6桌」塞爆了　網笑噴：一起上路吧

▲原PO貼了2個「慶收冬」的字條。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

1、2隻還好解決，但家裡若出現成群結隊的螞蟻，可就令人傷透腦筋。一名網友先前注意到家中開始冒出螞蟻，於是便使用「蟻絕劑」大開殺戒；從原PO的照片中可以發現，她用量大方，一次擠一大坨蟻絕劑在牆邊，而螞蟻也很給面子，「席開6桌」一下就客滿。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上發文表示，「席開6桌，賓客陸續進場！」她先前一發現家中出現螞蟻，就立刻前往全聯購買69元的蟻絕劑。為了有效除掉螞蟻，她便在牆邊擠了6大坨，粉色的蟻絕劑又圓又厚，像極了辦桌的大場面。

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▲螞蟻「吃酒席」。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

螞蟻一看到「這6桌」，也相當給面子，立刻一個帶一個，圍成一圈細細品嘗，彷彿整個家族都聚集在一塊兒。原PO也幽默表示，「要滿桌啊！不要漏氣，無限量限時供應吃到飽，皆可打包外帶」，希望螞蟻們能好好享用。

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「這畫面好療癒喔」、「提前圍爐、一起上路吧」、「看螞蟻吃酒席太療癒了」、「席開6桌，吉利」、「是會直接死在桌上嗎」、「哇！圍爐嗎？這個很厲害」、「吃好吃滿還外帶」、「我要2桌，禮金怎麼收」、「吃飽好上路」。

▲螞蟻「圍滿一桌」。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

此外，也有網友建議，「個人使用經驗，如果一次擠太多，結果拖太久，先前螞蟻病故後，其他螞蟻就會來下標記類似某個危險氣味，之後螞蟻就不吃了，後來發現只要擠一點點讓螞蟻在一、兩小時吃完的量最好，每天點不同地方才是王道。」不過，由於螞蟻的品種太多，因此這款蟻絕劑也並不是絕對有效。