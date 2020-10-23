　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫螞蟻辦酒席！她大方「席開6桌」塞爆了　網笑噴：一起上路吧

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼螞蟻辦桌。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO貼了2個「慶收冬」的字條。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

1、2隻還好解決，但家裡若出現成群結隊的螞蟻，可就令人傷透腦筋。一名網友先前注意到家中開始冒出螞蟻，於是便使用「蟻絕劑」大開殺戒；從原PO的照片中可以發現，她用量大方，一次擠一大坨蟻絕劑在牆邊，而螞蟻也很給面子，「席開6桌」一下就客滿。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上發文表示，「席開6桌，賓客陸續進場！」她先前一發現家中出現螞蟻，就立刻前往全聯購買69元的蟻絕劑。為了有效除掉螞蟻，她便在牆邊擠了6大坨，粉色的蟻絕劑又圓又厚，像極了辦桌的大場面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼螞蟻辦桌。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲螞蟻「吃酒席」。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

螞蟻一看到「這6桌」，也相當給面子，立刻一個帶一個，圍成一圈細細品嘗，彷彿整個家族都聚集在一塊兒。原PO也幽默表示，「要滿桌啊！不要漏氣，無限量限時供應吃到飽，皆可打包外帶」，希望螞蟻們能好好享用。

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「這畫面好療癒喔」、「提前圍爐、一起上路吧」、「看螞蟻吃酒席太療癒了」、「席開6桌，吉利」、「是會直接死在桌上嗎」、「哇！圍爐嗎？這個很厲害」、「吃好吃滿還外帶」、「我要2桌，禮金怎麼收」、「吃飽好上路」。

▲▼螞蟻辦桌。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲螞蟻「圍滿一桌」。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

此外，也有網友建議，「個人使用經驗，如果一次擠太多，結果拖太久，先前螞蟻病故後，其他螞蟻就會來下標記類似某個危險氣味，之後螞蟻就不吃了，後來發現只要擠一點點讓螞蟻在一、兩小時吃完的量最好，每天點不同地方才是王道。」不過，由於螞蟻的品種太多，因此這款蟻絕劑也並不是絕對有效。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小嫻想去超商打工…遭店長「2理由」回絕！
11月把握「這2天」雙天赦轉運！　做到1招就能旺翻
看到Selina被燒得面目全非　任爸「求阿中解除婚約」10年
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

真有網友私警：有豬排飯吃嗎？　「派出所幻想用餐」便當店爆紅　

今天「霜降」吃鍋！台灣沙茶醬始祖親授「涮肉秘訣」　234是關鍵

熱愛「隱翅蟲」興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文

宜蘭綠九國際美食節！吃遍全世界　總統級主廚現買現做

「台灣特色商品館」開張！華航eMall全館9折　免出遊線上買土產

環保教育向下扎根！中市府力抗空污　線上低碳大會考總獎金45萬

幫螞蟻辦酒席！她大方「席開6桌」塞爆了　網笑噴：一起上路吧

神秘公司大舉徵才！主打新世代工作者專屬　只要願意就來一起「幹大事」

盡全力作事　可以失敗但不可以放棄！東購客服之星楊淑閔

「台北國際藝術博覽會」10大亮點！集結6國77家畫廊限時展出

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

真有網友私警：有豬排飯吃嗎？　「派出所幻想用餐」便當店爆紅　

今天「霜降」吃鍋！台灣沙茶醬始祖親授「涮肉秘訣」　234是關鍵

熱愛「隱翅蟲」興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文

宜蘭綠九國際美食節！吃遍全世界　總統級主廚現買現做

「台灣特色商品館」開張！華航eMall全館9折　免出遊線上買土產

環保教育向下扎根！中市府力抗空污　線上低碳大會考總獎金45萬

幫螞蟻辦酒席！她大方「席開6桌」塞爆了　網笑噴：一起上路吧

神秘公司大舉徵才！主打新世代工作者專屬　只要願意就來一起「幹大事」

盡全力作事　可以失敗但不可以放棄！東購客服之星楊淑閔

「台北國際藝術博覽會」10大亮點！集結6國77家畫廊限時展出

「老闆無法出國」疫情讓IBM顧問業務量暴增數倍　提醒企業應關注這3大關鍵

中華奧會兩岸體育交流規範宣導　疫情期間辦理超過20場

北市大安區瓦斯外洩　議員爆竟用膠布「綑一綑」埋回去

真有網友私警：有豬排飯吃嗎？　「派出所幻想用餐」便當店爆紅　

秘魯出土「木乃伊化駱馬」！打破印加「活人獻祭」刻板印象

搶先首播！川普公布「一刀未剪版專訪」批偏頗　CBS控違反協議

說好「慈父嚴母」教兒子！隆宸翰爆料「太太魏如萱無法控制」

張光球／教召延長不如恢復徵兵制

台灣得「壞朋友綜合症」？美專家：川普連任會讓台灣風險更高

劉致榮後文化又有150公里火球男　廖敏雄：155公里再旅外

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

好市多加油為何更便宜？內行揭理由

「疾病擬人化」登美國9GAG　外國網友驚嘆

童仲彥一夜11次　前妻爆：不好說

孩國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

iPhone 12＆12Pro怎麼選？他曝3點核心差異

實機照一次看「iPhone 12 Pro 質感大勝i12」

這次換火星逆行！12星座「10月下旬運勢」曝

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

遭男客戶嫌不夠露　正妹業務被要求「潛規則」

「霜降」清晨創入秋新低溫　中部以北濕冷

更多熱門

相關新聞

樹鵲全身爬滿蟻狂抖　網驚開眼界

樹鵲全身爬滿蟻狂抖　網驚開眼界

大自然生態真是新奇！鳥友朱小姐這天揹上相機到台中都會公園觀察生態，路途中遇見一隻「樹鵲」坐在地上不斷抖動身體，時不時大力甩頭、輕拍翅膀止癢，原來牠正在利用昆蟲幫忙淨身洗澡，俗稱「蟻浴（anting）」，難得畫面讓網友直呼，「開眼界了！」

全聯買供品　拜完開洋芋片吃「份量超扯」

全聯買供品　拜完開洋芋片吃「份量超扯」

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

彰螞蟻損農擾民專家公布餌劑配方

彰螞蟻損農擾民專家公布餌劑配方

為何蜘蛛不吃螞蟻？

為何蜘蛛不吃螞蟻？

關鍵字：

螞蟻蟻絕劑殺蟻我愛全聯-好物老實說

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

放火約辣妹過夜「遭強拍裸體片」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面