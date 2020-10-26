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中天換照聽證會今上午9時30分開始！　蔡衍明預告親自出席

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記者黃翊婷／綜合報導

中天新聞台換照風波鬧得沸沸揚揚，國家通訊傳播委員會（NCC）今日（26日）上午9時30分將召開聽證會，討論內容包含8項議題，但為了確保現場秩序以及防疫考量，不會開放一般民眾入場，媒體也只能在會前攝影，之後就得前往他地透過直播關注。

▲▼NCC26日召開的中天新聞台換照案聽證程序，主持人除了原先的委員王維菁（圖中）、林麗雲（圖右），再增一名委員蕭祈宏（圖左），3位委員共同主持，是NCC少見的高規格。（資料照片／記者陳世昌攝）

▲中天新聞台換照案聽證程序，主持人除了原先的委員王維菁（圖中）、林麗雲（圖右），再增一名委員蕭祈宏（圖左），3位委員共同主持，是NCC少見的高規格。（資料照片／記者陳世昌攝）

根據《聯合新聞網》報導，中天換照聽證會排程將近4小時，預計上午9時30分開場，並在下午1時25分結束，討論議題有8項，包含過去是否有營運不善情事、財務結構與財務狀況是否健全、節目規劃是否落實視聽多元及弱勢保障、員工的勞動權益是否受到確實保障等等；不過，為了維護現場秩序，NCC表示不會開放一般民眾入場，媒體也只能參與會前攝影，之後就得轉往其他場地觀看直播。

此外，關於這場聽證會，中天最大股東、神旺集團董事長蔡衍明先前曾在《中國時報》以頭版半版廣告刊登預告，表示將親自出席，力保中天最後生機，但是否真的會現身，到時也將在聽證會上揭曉。

▲▼旺旺集團董事長蔡衍明。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡衍明是否會出席聽證會，各界都很關注。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，為確保聽證會流程順利，NCC承辦人員都會再三確認相關人員是否出席，或是代表人是誰，如果未事先告知、報名，則無法臨時出席發言，也就是說，蔡衍明若未事先報名，按慣例是無法突然現身就上台發言。

NCC表示，蔡衍明是否出席聽證會係個人權利，NCC將予尊重，若他能親自出席聽證會闡述經營理念，將有助於釐清各界對於中天新聞台營運相關疑義。

對於廣告中提到的相關證據資料，NCC表示，本次審查中天新聞台申請換照案相關資料，包含申請換照之營運計畫、前次換照附款及評鑑後改正情形等，都是由中天新聞台所陳報，另換照期間違規核處紀錄等亦為中天新聞台所知悉（裁處書均依法送達中天新聞台），中天新聞台對於前述證據資料均知情，並無不明確情形。

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