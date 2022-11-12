幻聽「叫床聲」疑妻出軌！醋夫狠砍頸　母抱5歲女躲房間逃一死

▲魏男在家用毒品，出現幻覺以為妻子外遇，竟持刀朝她脖子揮砍，連岳母也受波及受傷，2女負傷抱著5歲女兒躲進房間，希望法官「不要輕判」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者蔡怡萍／台中報導

魏姓男子與妻子、岳母同住在台中，他因長期使用毒品咖啡包出現幻覺，懷疑妻子外遇才想與他離婚，竟持彎刀狂砍妻子頸部，造成妻子鮮血直流，連聞聲趕來制止的岳母也遭劃傷，2人負傷將年僅5歲的女兒抱到房間反鎖躲藏。妻子向法官表示「這是老公人生最後可以改變的機會」，因此不希望他被輕判，審後依殺人未遂罪，處有期徒刑4年；另外傷害罪處3月部分可易科罰金，全案還可上訴。

判決書指出，魏男與妻子、岳母同住在台中，他長期依賴毒品咖啡包，於今年3月19日凌晨，妻子曾因忍受不了，向魏男要求他搬離住所，魏男越想越不滿，又因施用毒出現幻覺，認為妻子背叛他向警察告密他吸毒，又幻聽到叫床聲，懷疑妻子就是在外搞男人而想離開他，他先拿彎刀意圖自殘，並跑去找妻子理論。

妻子否認魏的質問後，魏竟失控拿刀朝妻子頸部砍去，將她手部與脖子都砍傷，岳母聽見爭吵聲來制止，也遭魏男持刀割傷，2人合力將刀搶下後，不顧正流著血、抱起5歲的女兒躲進房間，並報警將魏逮捕，所幸受傷的2人最後都無生命危險。

台中地院法官認為，魏男先前也曾家暴妻子，這次使用毒品後懷疑妻子外遇、又不滿討論分居，心有不甘，明知頸部是重要部位、一旦受傷或出血很可能會危及性命，卻持刀數次刺向妻子的頸部，可見有殺人的故意。

而身心俱疲的妻子也向法院泣訴，覺得「這是他人生最後一次可以徹底改變的機會」，希望法官不要輕判，也不願意與魏男調解，台中地院審結依殺人未遂罪，處有期徒刑4年；另外依傷害罪，處有期徒刑3月，可易科罰金9萬，全案仍可上訴。