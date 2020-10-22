雲林倉庫廢輪胎竟藏未爆彈！方圓60米封鎖　疑30年前星光部隊所用

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮22日上午有民眾整理舊倉庫時，發現一顆未爆彈藏在輪胎中被挖土機勾出來，不敢大意隨即報警，警方第一時間同時通報軍方前往，並於發現炸彈處方圓60公尺設置封鎖區，同時撤離鄰近居民，軍警人員在獲通報1小時內即將砲彈撤離，結束一場虛驚。

▲雲林縣斗南鎮民宅倉庫發現砲彈為殘體、沒有火藥所以不會爆炸，無殺傷力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲移除屋中雜物時將放置倉庫中的兩顆大輪胎用挖土機勾出，赫然發現其中一個輪胎竟然塞了一顆砲彈。（圖／民眾提供）

斗南鎮長安路一段一戶民宅，建築物為平房倉庫，內部堆置雜物數十年，今日上午屋主準備將倉庫拆除整地，移除屋中雜物時將放置倉庫中的兩顆大輪胎用挖土機勾出，赫然發現其中一個輪胎竟然塞了一顆砲彈，工人請來屋主查看也嚇了一大跳，趕緊報警。

▲陸軍五支部未爆彈處理小組人員到現場將炸彈從輪胎取出放置於防爆毯確認砲彈種類後，使用防爆毯將砲彈妥善包裹置。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南警分局接獲通報隨即派出多名警員，將發現砲彈建築物周圍淨空並撤離民眾，同時通報陸軍五支部未爆彈處理小組前往處理；警方到達現場不敢大意，現場封鎖線拉距60公尺遠，並派員警於多處路口維持現場秩序避免民眾靠近遭受危害。

陸軍五支部未爆彈處理小組人員到現場將炸彈從輪胎取出放置於防爆毯確認砲彈種類後，再使用防爆毯將砲彈妥善包裹，移至防爆桶運回處置，整個過程在幾分鐘內迅速完成，附近居民表示，真是虛驚一場。

▲未爆彈處理小組人員將砲彈，移至防爆桶運回處置，整個過程在幾分鐘內迅速完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者傳照片詢問一名擔任砲兵長退伍的蔡姓士官，其表示，照片中砲彈為殘體、沒有火藥所以不會爆炸，無殺傷力，「120迫砲照明彈」仍為現役砲彈，長約60公分，功能在於照明敵軍位置，打出後不會發出巨大聲響，在空中爆開即發出巨亮光芒，並會彈出降落傘讓彈體增加在空中停留時間，充分觀察敵軍位置。蔡姓士官説，雲林縣境內以斗南鎮發現該彈來推估，應是早年斗六山區的星光部隊所使用後之殘體，被民眾好奇想收藏而帶回家保留。

斗南警分局表示，炸彈為何出現民宅，詳情需再調查，並呼籲民眾，如有發現任何砲彈，應隨即通知請方前往查處，以避免危害自身及他人安全。

▲移除屋中雜物時將放置倉庫中的兩顆大輪胎用挖土機勾出，赫然發現其中一個輪胎竟然塞了一顆砲彈。（圖／民眾提供）



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