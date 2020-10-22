桃園黑衣女夜遊...濱海散步咻一下險成消波塊　8壯漢馳援扛人

▲桃園市羅姓女子21日晚間失足跌落新屋區笨港里沙灘消波塊，經海巡與消防人員合力救出送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓女子21日晚間與家人在新屋區笨港里沙灘散步，步行至沿岸時，疑因天雨濕滑失足落下消破塊，家人趕緊報警求助，海巡署與消防人員據報後趕來救援，將羅女合力救出，所幸意識清醒僅局部擦傷，並無生命危險，消防人員以長背板固定後送往衛福部桃園醫院新屋分院治療。

▲桃園市羅姓女子21日晚間失足跌落新屋區笨港里沙灘消波塊，海巡與消防人員合力救出送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡署北部分署永安安檢所21日晚間8時許接獲報案指出，41歲的羅姓女子與家人外出在笨港里附近沙灘上散步，卻失足滑落消波塊間受困，岸巡隊接獲通報後派遣永安安檢所與線上巡邏組2車8人前往救援，在3分鐘內趕抵現場，永安消防分隊、楊梅警分局永安派出所警員共同協尋，在晚間8時17分在笨港里沙灘消波塊間發現羅女。

▲桃園市羅姓女子21日晚間失足跌落新屋區笨港里沙灘消波塊，消防人員檢視羅女受傷程度。（圖／記者沈繼昌翻攝）

羅女經永安消防分隊救護員評估羅女僅受擦傷並無嚴重外傷且意識清醒，現場人員利用長背板完成固定後，由救護車送往衛福部桃園醫院新屋分院就治療，結束一場虛驚。

海巡署第八岸巡隊表示，民眾若遇港區或岸際有緊急救援事件，可撥打「118免付費服務專線」，海巡署將立即派員前往處理，以爭取黃金救援時間。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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