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全民運槌球決賽出爐！彰化縣奪2金　花蓮等6縣市各摘1金

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▲▼全民運槌球賽在花蓮花崗山田徑場展開四天的激烈競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼全民運槌球賽在花蓮花崗山田徑場展開四天的激烈競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會槌球競賽自10月18日起至21日在花崗山田徑場熱鬧展開，歷經四天的激烈比拚後，彰化縣奪得兩面金牌，花蓮縣、桃園市、台北市、新竹市、雲林縣及苗栗縣等六縣市各得一面金牌。花蓮縣長徐榛蔚也前往賽場為選手加油打氣，期勉大家以勝不驕、敗不餒的運動家精神，互相切磋、交流。

▲▼全民運槌球賽在花蓮花崗山田徑場展開四天的激烈競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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熱衷於槌球的輪椅教練吳日生說，本身雖然有殘疾，但接觸槌球已經三十年了，槌球是一項非常特別運動，選手年紀從最小的三歲，到最大的八十幾歲都有，針對不同年齡的選手採用不同條件和方式訓練，也因為槌球一直被認為是年長者的運動，在台灣是M型化發展，他說，帶著傳承的心企盼將槌球運動風氣延續下去，也會帶領更多喜愛槌球的朋友一起在賽場發光、發熱。

▲▼全民運槌球賽在花蓮花崗山田徑場展開四天的激烈競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼槌球選手年紀從最小的三歲，到最大的八十幾歲都有，針對不同年齡的選手採用不同條件和訓練方式。

花蓮縣代表隊張玉珠、薛美員、陳文銀、林美吟及林感知在教練細心指導下，歷經三個月的練習，在女子組槌球三人賽中擊敗來自各縣市共20隊的好手勇奪金牌，為花蓮槌球賽事摘下一面金牌！

▲▼全民運槌球賽在花蓮花崗山田徑場展開四天的激烈競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

槌球起源於日本，由鈴木榮治（後改名鈴木和伸）於1947年發明，他借鑒了起源於14世紀的英國傳統槌球（Croquet）運動，是一個老少咸宜手腦並用，可一生延續不斷的運動項目，適合各年齡層，溫和易學、越打越有趣，沒有運動傷害的休閒親子活動，融合了高爾夫球、撞球、象棋的特色，握推桿方式如高爾夫球，打擊技巧所需的空間感(切球角度及厚薄等)如撞球，比賽戰術、攻守、雙方鬥智的方式如象棋。

各代表隊成績以大會實際公告為主，詳情可參閱網站https://sport109.hlc.edu.tw/Module/Pages/Index.php?ID=21

【109年全民運動會─槌球決賽成績】
女子組槌球單打賽：第一名彰化縣 第二名台中市 第三名新竹縣
女子組槌球雙打賽：第一名桃園市 第二名屏東縣 第三名嘉義縣
女子組槌球三人賽：第一名花蓮縣 第二名台南市 第三名南投縣
女子組槌球五人賽：第一名台北市 第二名高雄市 第三名宜蘭縣
男子組槌球單打賽：第一名新竹市 第二名台東縣 第三名屏東縣
男子組槌球雙打賽：第一名彰化縣 第二名新竹縣 第三名雲林縣
男子組槌球三人賽：第一名雲林縣 第二名苗栗縣 第三名高雄市
男子組槌球五人賽：第一名苗栗縣 第二名新竹縣 第三名台南市

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