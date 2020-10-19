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孩子拍出「最萌體型差」！好市多買垃圾桶　實體收到讓她秒笑噴

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▲▼好市多買垃圾桶 幹送來跟人一樣大。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友好市多買垃圾桶，家中小孩拍出最萌體形差。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書分享自己的爆笑購物經驗，原來她家中的感應式垃圾桶日前壞了，由於使用經驗很好，所以讓她一直想再買一個，前陣子看見好市多（Costco）網站有賣，考量後覺得價格相當划算，沒有多想就直接下單，不料收到「實體」後讓她當場笑翻。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她之前在某購物網買了一個1千多的感應式垃圾桶，後來雖然用壞了，但使用經驗很好，讓她一直想再買一個，直到最近在好市多的官網發現，有類似的產品折價後只要1455元，讓她覺得價格相當划算馬上下單，不料送來的竟然是一個「巨大物體。」

▲▼好市多買垃圾桶 幹送來跟人一樣大。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲對比原PO之前使用的垃圾桶，大小真的差距非常大。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

原來她在購買的時候沒有仔細研究尺吋，直到拿到「實體」才覺得這個垃圾桶超級顯眼，甚至可以把一位孩子裝進桶那了，原PO就笑說，「是我錯估了尺吋」、「我家屁孩97公分，慶幸還比垃圾桶高一顆頭」，就連之前壞掉的感應式垃圾桶也顯得相當「嬌小。」

其他網友看了照片後也紛紛笑「你低估了80公升的大小了」、「巨大到有一點可怕，孩子好像要被怪獸吃掉了」、「這是要裝一個禮拜的垃圾吧」、「真的很大，但非常實用啊」、「我也有買，買來傻眼超大，我老婆還問我，這個垃圾袋要買多大」、「屁孩可以玩躲貓貓了。」

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