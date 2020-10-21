只到11/3！量販週年慶第二波再加碼　150款商品買1送1還有泡麵第2件5折

▲愛買週年慶第二波加碼開跑。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

趁著週年慶買起來！愛買量販年度盛事「週年慶」10月7日開跑，祭出民生用品指定千款商品4折起、會員1日限定9折及品類滿額優惠等活動，首10日吸引近50萬人搶買，今（21）日業者宣布加碼，11月3日前有超過150款商品直接買1送1，多款家中必囤泡麵等共130款麵商品第2件5折，把握機會買一波。

▲日本青森蘋果每粒下殺39元。

愛買週年慶第二波加碼優惠來了，這次推出指定3000款DM商品最低35折起，再加上民眾最有感的「週年慶驚爆價商品」、「買1送1」、「品類滿額優惠好評延長」、「上百款麵商品第2件5折起」等活動，一次滿足婆媽需求。其中，驚爆價商品一共有300款米油、沖泡、生鮮、清潔、家電等不限數量，買到手軟，還有超過150款商品買1送1，如UCC咖啡豆系列、金蘭香菇素蠔油、桂格多鮮穀王系列通通有。

另外好評延長的有清潔用品買千送百、指定家電滿5000元現折500元，以及進口泡麵、台灣泡麵、藝人推薦等130款麵商品推出第2件5折、滿額現折或加贈HAPPY GO點數等活動，即日起至11月3日限定開跑，把握機會搶買一波了。

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