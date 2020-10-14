台南民宅竟藏毒品分裝工廠　起出6公斤毒咖啡及疑似爆裂物

▲台南市警新化分局破獲新興毒品分裝工廠及製造爆裂物案，起獲各式新興毒品咖啡包及分裝工具、疑似爆裂證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局破獲一起毒品分裝工及爆裂物案，查獲23歲陳姓男子等4嫌，涉嫌隱身民宅進行新興毒品分裝販售，警方起獲K他命、近6公斤已分裝及未分裝的毒咖啡包、分裝工具一批，另起獲疑似爆裂物3瓶，全案偵訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

台南市警新化分局警方於2020年8月間接獲情資，指位於台南市北區大興街附近有一新興毒品咖啡包分裝工廠，經員警持續跟監蒐證，並持台南地院搜索票，於10月13日上午8時許於北區一處釣蝦場前當場查獲主嫌23歲陳姓男子，並在其所駕駛之自小客車駕駛座下方取獲第三級毒品愷他命1小包、電子磅秤1檯。

警方隨後前往該新興毒品分裝場執行搜索，於屋內逮捕犯嫌、20歲方姓男子、34歲黃姓男子、26歲涂姓男子等3名共犯，並當場起獲已分裝完成之新興毒品咖啡包共584包，約2880公克（經初篩呈三級毒品反應）、未分裝之新興毒品一大包，約65.91公克（經初篩呈二、三級毒品反應）、毒品咖啡包混和物1大包，約2950公克、空分裝袋2514個、分裝器具等一批、研磨臼杵2組、電子磅秤2檯、封口機1支及疑似爆裂物3瓶（瓶內裝有不明液體、火藥及鐵釘），並查扣犯案手機6支及不法所得之現金新台幣10萬元，全案依毒品及槍砲罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，犯嫌現由檢察官聲押中。

新化分局長歐祖明表示，有鑑於毒品戕害國人身體及心理健康至鉅，非法槍械所引生之暴力犯罪問題亦嚴重危害人民安全及社會國家治安，本分局持續執行「安居專案」，秉持打擊毒品及槍械之決心，以淨化社會治安。

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