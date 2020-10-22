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微軟資遣Xbox行銷老主管…他一看「官網首頁」傻眼　提告復職勝訴

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▲Xbox。（圖／微軟官網）

▲劉男在台灣微軟負責行銷Xbox，不服公司將他資遣提告，北院判他勝訴。（圖／微軟官網）

記者羅志華／台北報導

劉姓男子自2006年起，受雇於台灣微軟擔任業務經理，之後負責Xbox遊戲行銷，不料2018年請完育嬰假回來上班，竟在2019年7月被告知資遣，理由是「業務性質改變」，但微軟官網上依舊強力推銷Xbox，讓劉男認資遣無理提告，北院日前判台灣微軟應讓劉男復職，每月20多萬薪資也不能少給。

劉男表示，公司資遣他後，仍把Xbox產品放在官網首頁強力行銷，顯見在他本來負責的項目上，沒有重大改變，認為台灣微軟只是想砍掉高薪老員工，找比較便宜的人力來當主管，且台灣微軟後續也有在徵行銷人才，即使不讓他繼續賣Xbox，也有其他位置能安排，主張公司違法解雇，除要求復職外，該給的薪水、獎金、股票也不能少給。

台灣微軟表示，公司自2019年7月起，配合美國微軟指示，將銷售重點放在Surface裝置及Office軟體，此部分在台灣營收佔了81.4%，Xbox則僅佔18.6%，經考量後縮編人力，也不再以Xbox為優先銷售目標，且2019年底也已將台灣Xbox的銷售，改由大陸正職員工處理，另外，劉男在接收通知直到資遣生效期間，也沒申請任何職缺，公司除不能強制安排外，後續招聘的對象，也是碩士畢業一年內的新鮮人，與劉男的背景大不相同。

法院認為，劉男被資遣後，台灣微軟並沒撤掉他本來的部門，也一樣在賣Xbox等微軟產品，且人資主管作證表示，縮編人力是考量成本，但銷售產品的種類沒變，認定台灣微軟，並沒有像資遣劉男時稱的「業務性質改變」，且公司也有替員工安排適當位置的責任，判台灣微軟資遣劉男無理，應按月給付薪資，股票及獎金部分，則因要通過公司考核才有，判公司免付。

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