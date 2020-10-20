兩款 Xbox 新機價差近40％！　微軟估計 Series S 銷量表現更強勁

▲Xbox 兩款新遊戲主機的性能和價格都有很大的差異。（圖／微軟官網）



記者謝仁傑／綜合報導

微軟近期發表了 Xbox 系列的 X 和 S 兩款遊戲主機，遊戲部門執行副總裁暨 Xbox 負責人 Phil Spencer 表示，由於這一代的人更傾向價格導向，即便主機性能存在落差，較平價的 Xbox Series S 最終銷量將會較 Xbox Series X 更高。

儘管微軟推出的兩款遊戲主機的原始圖形功能很大，且 Series S 並不支援 4K解析度，但 Phil Spencer 仍認為，價格差異較大，將導致遊戲機功能較弱的一款會賣得更好。

Spencer 指出，PC市場證明了遊戲可以在各種配置中達到很好的擴展，而由於減少了遊戲效能的和解析度，Series S 有時加載遊戲的速度更勝 Series X。

談到年底各廠的遊戲機競爭，Spencer 表示，人們期望的價格確實是影響銷量的關鍵，而由於市場對新硬體的需求超過潛在的供應量，以致於大家都面臨庫存不足的問題，市佔率將取決於各廠供應鏈是否能提供足夠主機的能力。

Xbox 兩款新遊戲主機將於 11/10 正式上市，Xbox Series S 定價新台幣 9,480 元，Xbox Series X 則定價 15,380 元，兩款機型價差近 40％，過大的價差確實可能成為玩家購買時的考量。

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