iPhone及iPad開始支援Xbox One遊戲串流！　遠端功能讓用戶想玩就玩

▲Xbox One 應用程式更新，現在 iOS 用戶也可透過串流來進行遊戲。（圖／路透社）



記者謝仁傑／綜合報導

微軟（Microsoft）針對 iOS 和 iPadOS 的 Xbox App 更新已上線，支援 Xbox One 的玩家將游戲以串流的型式傳輸到 iPhone 或 iPad 上，並且包括遠端播放功能。

遠端播放功能不同於微軟的 xCloud 伺服器服務，此功能將僅連接到用戶自己的 Xbox 控制台，而不連接到 xCloud，類似 Sony 的 PS4 遠端播放功能。儘管此應用程式將支援 Xbox One 和 Series X、Series S 遊戲，但較舊的 Xbox 360 和原始地 Xbox 遊戲則不能透過串流傳輸到安卓或 iOS 的設備中。

此外，它還支援透過 Wi-Fi、LTE 或 5G 連接，Xbox 應用程式不但讓用戶可以控製家裡的 Xbox，甚至可以在住家之外遠端啟動控制台，且當用戶斷開連接時，經過短暫的不活動狀態，它將重新進入待機狀態。

新的 Xbox 應用程式最近陸續在安卓平台上發布，更新 iOS 版本具有相同的新設計和新功能，玩家除了可以快速下載，還可以共享剪輯後的遊戲精采片段和螢幕截圖，甚至可以透過管理控制台空間，直接從應用程式中將遊戲刪除。

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