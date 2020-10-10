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白目騎士再起底！不滿遭資遣怒砸「收費亭」...疑從桃園騎國道北上

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記者邱中岳／台北報導

1名男子在中秋連假期間，前往中山區一家停車場，拿石頭砸毀收費亭玻璃、收銀台等物品，民眾見狀報警，警方在附近攔查該名男子，該名男子表示以前是停車場員工，不滿被解僱才憤而報復；該男子就是5日騎車上國道造成國道9車連環撞，自己也撞傷的趙姓男子。

警方調查，43歲的趙姓男子，在2日下午3時許，從桃園騎車前往北市中山區農安街一處停車場，持石頭朝收費亭猛砸，造成玻璃、監視器以及收銀機被砸毀，鄰居見狀發現緊急報警，並通知48歲的李姓老闆到場。

▲▼趙姓前停車場員工不滿被李姓老闆解僱，憤而從桃園北上拿石頭怒砸收費亭。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲趙姓前停車場員工不滿被李姓老闆解僱，憤而從桃園北上拿石頭怒砸收費亭。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後到場，透過目擊者提供的資料，在附近逮捕涉嫌砸毀收費亭的趙姓嫌犯，經過李姓老闆指認，發現砸店的趙男就是之前在停車場工作的前員工，李姓老闆初步估計被砸損失達5萬多元。

趙姓嫌犯向警方指出，和李姓老闆認識20多年，之前都在停車場幫忙顧車，但是不爽被嗆「幹Ｘ娘」、「你給我走以後都不要來」，講到激動處，還說「他（李男）把我當白癡」。

▲▼警員王暐翔拉趙男離開車道，讓他免於遭車輛輾壓，自己手部受到挫傷，警員李柏勳也雙腳擦挫傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警員王暐翔拉趙男離開車道，讓他免於遭車輛輾壓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

但李姓老闆則不滿表示，趙男是他以前所雇用的員工，因為趙男有吸食毒品的習慣，所以才會決定將對方資遣，造成雙方反目；警方依照毀損罪嫌將趙男送辦。

趙姓男子交保出來後，5日又騎機車闖入國道1號，還囂張叼菸蛇行，變換車道時撞上小貨車自摔，後續還釀成9車連環追撞，包含趙男在內等5人受傷，趙男被送往加護病房救治。

▲▼趙姓前停車場員工不滿被李姓老闆解僱，憤而從桃園北上拿石頭怒砸收費亭。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲趙姓前停車場員工2日丟完石頭後，又因騎車上國道造成10連撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

趙男騎車闖國道並非首次，中秋連假期間，就有駕駛人目擊趙男騎著同部機車馳騁國道，還囂張翹腳騎車，警方也懷疑，趙男來台北怒砸收費亭，可能也是從桃園沿國道前往。

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