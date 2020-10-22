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住台灣「BMI無限飆升」！　他吐心中主因：可以OO的地方太少了啦

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO認為台灣人BMI高都是因為「不走路」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

對許多台灣人來說，最幸福的莫過於不用煩惱美食哪裡找，但最煩惱的就是站上體重計。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「住台灣BMI真的是會無限飆升」，文中點出他覺得台灣人普遍不瘦的主因不是食物，「人可以走路的地方真的太少了啦……」除了人行道規劃不好，還有走在路上空氣汙染嚴重的問題。

這位網友文中指出，「人可以走路的地方真的太少了啦……看滿多台灣女生的脂肪率其實都偏高」，說國外重視「人行」，行人可以安心行走，車子也都會禮讓，所以感覺很多外國人都喜歡走路，「走多了，因為是有氧運動，體脂肪當然就不會高。」

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對於「很多人會說台灣食物的問題」，原PO則是認為，國外很多食物感覺都比台灣食物還更容易使人發胖，所以他覺得主因還是「台灣人不走路」。

▲交通部長林佳龍視察員生醫院旁的Z字形人形步道。（圖／員榮醫院提供）

▲原PO認為台灣空氣不好，走在路上常常會吸到廢氣。（示意圖／員榮醫院提供）

接著他也抱怨，「而且走在路上空氣汙染很嚴重，跟人相同高度的PM2.5好幾管在那邊噴，噴到我真的受不了QQ」，尤其等紅燈的時候，車子一堆讓行人根本無法呼吸，「所以台灣人平均體脂肪率高，應該是無可避免的啦！真的沒地方可以走路。」

貼文一出，就有許多人留言熱論，「有些地方人行道太小，有些地方人行道太大，滿妙的」、「牽拖，不過行人不友善環境是真的」、「明明是澱粉吃太多」、「確實環境不友善會讓整體國人數字較高，不是每個人都那麼自律的運動」、「重點是有時候人行道，店家還是會擺滿東西，讓人行道更狹小」、「我台灣人我很瘦，起來運動，不要找理由了。」

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