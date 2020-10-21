台女怨：台男追求失敗「人就消失」　網傻眼：不然等被告性騷擾？

▲有台女抱怨，台男追求失敗就消失，引發熱烈討論。（圖／翻攝PAKUTASO）



記者林彥臣／綜合報導

兩性相處總是充滿了許多難解的習題，有網友在PTT八卦板發文表示，有女生跟他抱怨，男生追失敗就消失，「前後態度差很大」，讓他不知道該如何反駁。因此引發許多網友的熱議。

原PO發文指出，今天聽到女孩兒的抱怨，很多台男都有類似的缺點，就是「追求女生失敗 之後就消失」，態度落差極大，不少女生都認同「確有其事」，請問這個說法要怎麼反駁？

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▲台男認為，追求失敗還不消失，是要留著惹人嫌嗎？（圖／取自免費圖庫pakutaso）



網友在推文中回應表示，「不然等著被告性騷擾或被當工具人嗎？」、「不然留在那邊惹人嫌嗎？」、「留下來變成是死纏爛打，台灣男生真的可憐」、「不然要當恐怖情人嗎？死纏爛打有用嗎？」、「笑死，追不成當然去追別人，留著幹嘛？」、「反之叫死纏爛打啊！X，話都給你說。」。

▲有網友分析，會說繼續當朋友的女生，個性其實極度自我。（圖／翻攝PAKUTASO）



也有人分析，追求失敗後常常聽到的「繼續當朋友」，主要有兩種可能，一是表面的客套話，實際上「你最好有多遠滾多遠不要再來煩我」；二是真正可怕，就是對方真的要你當他的「好朋友」，有心事時可以找你聊、有垃圾也可以倒給你，偶爾有需要幫忙時也有人能幫跑腿，其言下之意就是「要對方繼續保持之前追求時的情緒、時間和金錢的投入」，但醜話說在前頭沒有要交往的意思。

但是，只要稍微有點腦子都會知道，這種人只是一個極度自我、不在意他人死活的傢伙，警訊都跳出來了還不知道要跑，只能怪自己蠢。

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