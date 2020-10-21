開箱蘋果MagSafe卡套！他點「1致命傷」刷悠遊卡要注意：有點落漆





▲MagSafe。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果發表會除了iPhone 12系列是亮點外，還有「MagSafe」配件系列，包括充電器和保護套，其多樣用法引發網友討論，其中一款皮革卡套，可以讓用戶放悠遊卡，或是證件小卡等等，解決iPhone不能刷悠遊卡的問題，但知名YouTuber「MKBHD」實測後發現，沒有想像中那麼好用。

知名YouTuber「MKBHD」開箱MagSafe皮革卡套，卻發現卡套的磁力不太強，很容易就鬆脫，只是放在口袋就會滑開，無法緊緊依附在手機上，可能會有卡片遺失的困擾，相較於MagSafe充電器，需要晃動才會掉落，皮套的磁力弱了很多。

▲MagSafe可幫iPhone、Apple Watch充電。（圖／翻攝自蘋果）

此外，有一名死忠的Note粉在PTT發文，對於MagSafe皮革卡套感興趣，可以解決iPhone不能刷悠遊卡的問題，「當大家忙著把多卡通塞進手機時，iPhone 12提供了一個完美、絕對可行、不必解決一大堆技術、法規的全新方案，直接把卡放進卡套就好，什麼卡都能用！」但因為iPhone沒有筆，不然內心很想要跳槽換蘋果。

整篇文看似在讚賞蘋果的創舉，其實是在諷刺，對此，許多網友留言，「物理綁定」、「三星花這麼久弄的功能，蘋果瞬間讓使用者，花1500元就能擁有」、「直接把卡用雙面膠貼在手機殼裡效果也一樣吧」、「重新定義手機悠遊卡支付」、「千年傳統，全新感受」、「不只悠遊卡了，員工出缺勤感應也能用，根本神器呢」、「別人在玩行動支付 蘋果在玩卡套」。

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