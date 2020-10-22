小動作幫大忙！高雄正義哥檢舉撞死人肇逃...獲超多「獎勵金」

▲檢舉肇逃車輛，並將行車紀錄器交給警方，使警方迅速破案。（圖／高雄市政府警察局交通警察大隊提供）

記者吳奕靖、黃宥寧／高雄報導

許多汽、機車皆裝有行車影像紀錄器，除了在自身發生交通事故時還能還原事發經過外，有時錄到他人的交通事故，也能幫助釐清肇因、追查肇逃者。高雄有一起肇事逃逸死亡車禍，一名宋姓熱民眾目睹車禍並駕車追趕記下車號，也將行車紀錄器交給警方，使警方迅速破案，不但深獲受害家屬感激，高雄市政府警察局並核發獎勵金6萬元給他，表揚這熱心助人的義舉。

據悉高雄市宋姓民眾於8月14日4時許目擊鳥松區一起交通肇事逃逸致人死亡案件，立即發揮見義勇為精神，駕車自後追趕記下車號，並提供行車紀錄器影像予警方處理，讓警方得以迅速破案，不但深獲當事人家屬感激，高雄市政府警察局並核發獎勵金6萬元給宋姓民眾，表揚其熱心助人之義舉。

▼宋姓民眾小小動作卻大大幫助，見義勇為舉動相當值得令人學習。（圖／高雄市政府警察局交通警察大隊提供）

遇到車禍，肇事車輛卻逃逸無蹤，受害人往往求償無門，鑑於此，高雄市政府於2013年訂定「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，由市政府挹注相關經費，鼓勵市民朋友對於肇事逃逸案件能提供相關資料，協助釐清肇事責任，還給被害人公道。民眾只要到發生地轄區分局報警或撥打110報案，將目睹或提供車內行車紀錄器影像等具體事證予警方，若因此協助警方順利破獲肇逃案件，即可獲頒獎金。

依據獎勵辦法規定，民眾如提供事證協助破案，交通肇事致人受傷案件，每案獎勵金新臺幣3千元、致人重傷每案新臺幣2萬元、致人死亡每案新臺幣6萬元。警方呼籲民眾勇於提供資料，既可幫助被害人，又有獎金可拿，何樂而不為！

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