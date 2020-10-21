差姚明5公分！國三男身高221公分　挑戰「最高青少年」金氏紀錄

▲14歲男子身高221公分，挑戰金氏世界紀錄。（圖／CFP，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸四川省一名14歲的少年小宇（化名），年紀輕輕但身高已經達到221公分高，在今年生日的時候申請金式世界紀錄的認證，想要挑戰18歲以下「全世界最高的男性青少年」的215.9公分紀錄，測量認證結束後，如果經過金式世界紀錄倫敦總部的認可，就可以成為新的紀錄保持人。

綜合陸媒報導，認證官在小宇生日當天，分別在早上8點、下午2點、晚上8點這三個時段，為小宇測量身高（站高）、躺高以及手長、手跨、腳長、腳寬、臂展及半臂跨等數據，三階段測得的站高數據分別是221公分、221.1公分和221公分，跟「移動長城」姚明的登錄身高226公分僅差5公分。

據報導，目前小宇就讀國中三年級，其實3歲的時候，身高就有150公分，當時父母相當擔心，深怕是不是得到「巨人症」，求醫後一開始醫生也懷疑是，但檢查生長激素、腦垂體等各項檢查結果又都是正常的。

小宇的外婆表示，小宇能長到這個身高，有可能是因為遺傳所致，因為小宇一家人都擁有傲人的身高，外婆身高有175公分，外公和媽媽都超過190公分，爸爸身高也180公分。

不過，這項身體素質帶來的也不全然是好處，小宇的外婆提到，為了不影響小宇的生長發育和視力，從小開始，不管是在家裡還是學校，桌椅、床板都是使用訂製的，就連校服和鞋子也都是另外訂做。

據悉，目前「全世界最高的男性青少年」紀錄保持人為215.9公分，但目前此紀錄保持者已經年過18歲，若金式世界紀錄倫敦總部審核通過後，小宇就是新的世界紀錄保持人。

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