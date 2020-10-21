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2020吉貝耍夜祭盛大登場　黃偉哲：關懷讓西拉雅族得到正名

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▲台南市西拉雅族文化盛事「吉貝耍阿立母夜祭」，20日晚上在東山吉貝耍大公廨隆重登場，市長黃偉哲親臨祭拜阿立母，祈求給予族親及市民最大的庇佑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市西拉雅族文化盛事「吉貝耍阿立母夜祭」，20日晚上在東山吉貝耍大公廨隆重登場，市長黃偉哲親臨祭拜阿立母，祈求給予族親及市民最大的庇佑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西拉雅族文化盛事「吉貝耍阿立母夜祭」，20日晚上在東山吉貝耍大公廨隆重登場，市長黃偉哲親臨祭拜阿立母，祈求給予族親及市民最大的庇佑，並希望讓西拉雅族能夠得到正名，能夠回歸到原住民的一支。

黃偉哲市長表示，很高興在大家一起努力下，西拉雅族的夜祭文化能夠保存下來，尤其很開心見到今年參與的人數比去年多，代表有許多民眾都樂於理解、尊重且喜歡西拉雅的文化，因此希望藉著夜祭的活動，一步一步把西拉雅很多的文化發掘保存下來，我們將來也願意再投注更多的關懷，希望讓西拉雅族能夠得到正名，能夠回歸到原住民的一支，這點是我們努力的目標。黃偉哲並代表台南市民向支持西拉雅族的原住民歌手、團體與積極投入西拉雅文化復振的族親、社區團體和地方文史工作者，致上最高的敬意與感謝。

▲台南市西拉雅族文化盛事「吉貝耍阿立母夜祭」，20日晚上在東山吉貝耍大公廨隆重登場，市長黃偉哲親臨祭拜阿立母，祈求給予族親及市民最大的庇佑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吉貝耍夜祭是文化部核定的「國家重要民俗活動」，每年皆受各界關注，主辦單位「台南市西拉雅族部落發展促進會」為增加祭典活動豐富度，於夜祭前舉辦晚會活動，由吉貝耍孩童以牽曲及古謠傳唱拉開序幕，展現西拉雅語言文化復育成果，同時邀請多組原住民團體及歌手演出，其中阿仍仍（阿爆）及桑布伊兩位重量級金曲獎得主，不僅用渾厚美妙的嗓音唱出原住民文化，也用行動表示肯定西拉雅族。另外，屏東排灣族佳興部落也在晚會時與吉貝耍聚落進行結盟，讓民眾見證原住民族群對西拉雅族的認同。

▲台南市西拉雅族文化盛事「吉貝耍阿立母夜祭」，20日晚上在東山吉貝耍大公廨隆重登場，市長黃偉哲親臨祭拜阿立母，祈求給予族親及市民最大的庇佑。（圖／記者林悅翻攝，下同）
原民會表示，台灣是多元民族的社會，其中平埔族群雖然還沒獲得國家肯認原住民身分，而且長久以來漢化讓平埔文化沉默，很多人認為平埔族群語言也消失了，但市府跟各聚落族人一直努力復振西拉雅文化，尤其西拉雅族是台南市定原住民，希望各界朋友對於西拉雅族能多些理解、多點認識，也鼓勵族人持續努力發揮自身的族群天賦，期許未來讓全世界都能認識西拉雅。

20日晚夜祭於晚上11時展開拜豬還願儀式，再由婦女吟唱西拉雅語古調「牽曲」，感謝阿立母的庇佑照顧，歷時將近4個小時，並於21日下午1時還有孝海祭儀式，為吉貝耍聚落緬懷祖先的獨特傳統儀式，深具特色，族人陸續擔著飯菜、祭品來祭祀祖先與海祖，孝海祭完成後吉貝耍夜祭才算正式落幕，有興趣認識的民眾亦可到場觀禮。

▲台南市西拉雅族文化盛事「吉貝耍阿立母夜祭」，20日晚上在東山吉貝耍大公廨隆重登場，市長黃偉哲親臨祭拜阿立母，祈求給予族親及市民最大的庇佑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

20日晚夜祭活動，包括原民會主委尤天鳴、觀旅局長郭貞慧、文化部文資局長施國隆、東山區長呂煌男、導演魏德盛、西拉雅部落發展促進會理事長段洪坤及市議員李宗翰、沈家鳳、劉米山、谷暮•哈就、Ingay Tali 穎艾達利等各界人士到場共襄盛舉。

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