無痛雙語　台南市衛生局推出中英雙語藥事手指書

▲台南市衛生局舉行「中英雙語藥事手指書」記者會，說明近日將會推出藥事版本的手指書，解決部分外籍旅客與國內藥事人員語言不通的問題。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

台南市衛生局繼2019年推出「中英雙語對照醫療手指書」之後，為協助不諳中文的外籍旅客至台南市藥局時，也能靠著手指字卡的方式，與藥事人員溝通，10月20日舉行「中英雙語藥事手指書」記者會，說明近日將會推出藥事版本的手指書，解決部分外籍旅客與國內藥事人員語言不通的問題。

為配合國家發展委員會所頒布「2030雙語國家政策發展藍圖」，將臺南打造成為國際城市，衛生局將外籍旅客與藥事人員之間常用對話編輯成為中、英雙語對照的手持字卡，納入用藥指示、服藥警語、藥事人員與外籍旅客常用對話等中英語對照內容，旅客至醫院或藥局時，手指字卡上的英文語句，藥事人員便能透過旁邊對照的中文翻譯，迅速了解旅客的需求。

「2030雙語國家政策發展藍圖」的目標是在2030年之前，採多管齊下的方式，將臺灣打造成為中英並行的雙語國家。策略包含政府公開資訊雙語化、文教場館提供雙語服務、營造雙語友善環境、強化金融機構、企業、醫療院所、社福人員英語力、促進青年文化及雙語交流等等。

儘管今年國際新冠肺炎疫情嚴峻，導致來臺觀光人數銳減，衛生局仍依照原規畫於今年推出「中英雙語對照藥事手指書」，期望疫情趨緩後，外籍旅客於台南旅遊時，倘若身體不適須前往醫療院所，也能溝通無礙。

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