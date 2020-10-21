10多人嗨吃宵夜！　妹上完廁所「只剩空桌」被迫請客：身上只有200





▲女子被朋友丟下，只能自己處理帳單。（圖／翻攝自羊城晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

朋友要慎選，以免吃虧害到自己！雲南省保山市一名女子14日接受朋友邀約，一起去吃宵夜，沒想到當她去上廁所出來之後，剛剛一起笑鬧的10多人已經消失，老闆當場抓住她不放人。

根據「廣州日報」報導，蘭城派出所14日淩晨4時許接獲報案，一間燒烤店老闆表示，有一群年輕人消費之後不結帳，想吃霸王餐，現在幾乎都走光了，最後剩下的一名女子也不願意買單，在這裡不斷爭執。

員警趕到現場瞭解後得知，小李（化名）是在朋友邀約下一起來吃宵夜，同行的人很多都是熟人約的朋友，沒想到大家卻在她上廁所的空檔都一一藉故溜走了，就留她一人，一出廁所就被抓住。

小李表示，當晚一群人總共消費500多元人民幣 （約2150元新台幣），但她身上只有200塊錢（約860元新台幣），微信的餘額也不夠，但老闆一直抓著她說「你必須付清帳單才能走人，天下哪有吃白食的道理」。

小李無辜的說，自己只是其中一人阿，之後她打給一起吃宵夜的朋友，但一群人電話不接，訊息不回，甚至直接關機，忙了好一陣子都聯繫不到人，更沒人轉帳；最後在員警協調下，還是小李的另一位朋友連夜趕來幫忙結清，這場鬧劇才結束。