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父全胃割除剩48公斤！多虧「1966」　羅智強：難怪侯友宜拿第一

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▲▼羅智強父子。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲羅智強中秋連假陪爸爸吃飯。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員羅智強10月中秋連假，才在臉書曬和爸爸一起吃飯的照片，21日卻透露爸爸的健康一直讓他相當擔心，26年前曾罹胃癌，全胃割除後，體重只剩48公斤，不過多虧新北市長侯友宜推出長照政策，和新北市政府團隊的照顧，爸爸好多了。

羅智強在臉書表示，前一陣子，除了忙於關心國事、關心市政，爸爸的健康，一直讓他非常的掛心也擔心，26年前老爸胃癌全胃割除後，從碼頭工人的工作上退休，原本健壯如牛的身體，漸漸變得衰弱，加上年紀大了，牙齒也已掉光，營養攝取更是不足，體重只剩48公斤，又因長臥、長坐，缺乏運動，逐漸失去行動能力。

▲▼羅智強父子。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲羅智強感謝新北市政府照顧父親。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

羅智強透露，有一天，爸爸突然發現自己連站也站不起來，經朋友告知家人，新北市政府有長照服務專線1966，可以撥打看看，市府會派專業人士協助復健，家人試著撥打1966，新北市衛生局果然立即派遣專員來家裡評估後，再指派專業治療師定期來協助老爸做復健、指導每日自行復健的相關知識，至今，老爸也確實改善很多，也讓我這個做兒子的寬心不少。

羅智強大讚，新北市政府在長照服務上的貼心、專業和熱忱，確實令市民感念不已，「我想，這也是候友宜市長為什麼能拿到全國縣市長評比第一的其中之一原因了。藉此謝謝候市長，也謝謝衛生局陳潤秋局長所帶的專業團隊」。

貼文一出，名嘴黃暐瀚留言「我只能說，揪感心！」，其他網友也留言為羅智強和羅爸爸加油打氣「祝福羅爸爸，羅爸爸加油，羅議員加油！」、「羅北北加油喔」、「強哥辛苦了、祝羅爸爸早日康復，平安健康」，還有人說「謝謝候市長！感謝國家沒忘了這些老榮民！今天大雨專程派人來我家訪視百歲人瑞！」

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羅智強侯友宜長照1966

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