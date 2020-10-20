打呼很平常？睡不飽又很疲勞　小心睡眠呼吸中止症找上你

▲醫師利用高解析的內視鏡檢查。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

你有多久沒睡好覺了？每天起床都覺得睡不飽，甚至精神不濟受頭痛之苦！若已有一段時間有這情形，小心已罹患睡眠呼吸中止症。有此病症的人短期可能只是精神不濟而已，但久而久之，會增加慢性疾病的風險，不可不慎！

住在台東初鹿的李先生是一位居家服務員，服務縱谷線的失智老人，畢業後能返鄉為失能的老人服務是李先生工作熱忱的來源。但從學生時代即受睡眠打呼之苦，除了同學家人會抗議外，自己每天起床都要吃頭痛藥，李先生說已吃到加強型頭痛藥。朋友介紹他去北部做檢查及治療，但因服務的老人實在太需要他，無法到外縣市太久時間。

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▲醫師表示，造呼吸中止大都是因為腺體肥大而造成。

今年4月李先生到台東馬偕來就診，耳鼻喉科沈廣軒醫師利用高解析的內視鏡及睡眠量表，模擬李先生睡眠時狀態，發現肥大的扁桃腺、腺樣體、懸壅垂組織為主要造成睡眠呼吸道阻塞，引起睡眠呼吸中止。因此安排內視鏡手術將其肥大的腺體切除，術後兩星期恢復情況良好，同時早上起床後的精神也因為睡眠時氧氣濃度的上升而讓頭疼及記憶力不集中的問題有效的改善。李先生治療後神清氣爽，從此不再倚靠頭痛藥，也介紹同受打呼之苦的哥哥來治療。

耳鼻喉科沈廣軒醫師表示：打呼是很常見的事情，平均每五個成年人就有一個人在睡眠時有打呼的情形，但如果你每天起床後都覺得怎麼睡也睡不飽、疲勞感倍增，甚至會影響你的工作表現，那就有可能是睡眠呼吸中止症找上你了。在臨床上可區分單純打呼與睡眠中止症的方式其實很簡單，一般單純打呼的患者在睡覺時，呼吸都會有一定的規律以及鼾聲，但是若是突然沒有呼吸，然後呼吸停了十秒至數10秒後，才突然又發出很大的鼾聲，同時覺得早上睡醒時常會頭痛、白天工作很容易沒精神，感覺睡了很久卻怎麼睡都睡不飽的感覺持續發生，加上容易在通勤時或是獨處時容易打瞌睡，就要小心自己是否患有睡眠呼吸中止症了。

▲開刀前後比較。

沈醫師接著表示：一般來說，患者不至於因睡眠中止而不呼吸而死亡，大腦在自然的機制下會在身體缺氧到一定程度時，強迫身體做呼吸的動作，進一步喚醒患者，但是患者在每天睡眠常常會驚醒的形況下，睡眠的品質會變差，同時我們身體的血氧量也會明顯地下降，研究報告指出，這樣的症狀，會增加許多慢性疾病的風險，例如高血壓、冠心症、心律不整、鬱血性心衰竭、及腦中風、糖尿病的發生率。

▲病人分享治療前後情形。

患者會因為扁桃腺、腺樣體、懸壅垂、舌根扁桃體較為肥厚的關係，導致睡眠時因肌肉張力下降，造成氣道阻塞和打鼾的情形，而進一步造成睡眠時期的缺氧，根據統計BMI > 30 以上的人，就有40%的人患有睡眠呼吸中止症，這些人由於頸部脂肪的外在堆積會造成睡眠時對呼吸道的壓迫，而單純的口腔內扁桃腺及腺樣體肥厚則是因為本身過敏體質的問題或是長期反覆性的發炎，進一步造成扁桃腺及腺樣體的肥大。

耳鼻喉科醫師可利用手術的方式去除肥厚的腺體組織，進而改善症狀。除此之外，減重亦是治療呼吸中止症相當重要的一環，根據統計患者瘦身10公斤可改善50%睡眠呼吸中止症的指數，因此除了配合醫師治療外，患者自身的飲食控制也是非常重要的一環。台東馬偕近期引進台東民眾引進全新第四代達文西機械手臂手術系統，因為口腔內操作空間有限，在傳統手術中，可能會因為人為操作角度的限制，導致無法完整切除肥大的腺體組織。但是經由達文西手術系統，我們將大大改善這項限制。

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