三種健康行程隱藏16個天然景點和1個神秘景點　報復性出手一次體驗！

▲衝景點、探秘境、玩樂園，不能出國的日子，待在國內也要盡興玩好玩滿。（圖／Pixabay，以下同）

消費中心／台北報導

衝景點、探秘境、玩樂園，不能出國的日子，待在國內也要盡興玩好玩滿，不少人這才發現到寶島比想像中還要好玩，因此打算特休假連放好幾天從北到南全台玩透透，只是報復性出遊到最後，怎麼有種越玩越累，整個人更疲憊的感覺？無論是日常工作生活、還是過度玩樂的疲勞累積，面對不同的身心不平衡問題，十六茶規劃了3種健康行旅指南，16個天然景點和1個神秘景點讓你越玩越放鬆、玩得健康又有好氣色。

睡眠不足、睡不好，隔天起來更容易感到疲勞無力沒精神，別說是上山下海到處玩耍，光是走幾步路就累了。想要好好休息的話，十六茶健康行旅指南特地規劃了一趟「放鬆舒眠之旅」，讓身體感受零咖啡因茶的魅力，無論幾點喝都不影響睡眠，還有幫助舒緩放鬆的4種食材，穿過枇杷葉湖鳥居，越過潤喉結界後，來到天然舒緩秘境的發芽玄米峽，為緊張的神經放鬆一下，再到粟米宮、玄米大社參拜，安定身心，在最強身心放鬆聖地加持下釋放身心壓力，讓睡眠的不平衡歸零。

喜歡吃吃喝喝，大口嚐遍各地美食的人，腸胃力比什麼都重要。吃下去的食物有好好消化後才能吸收營養，提升身體免疫力。此時最適合安排「健康順暢之旅」，認識6種食材帶來的幫助，刺激腸胃蠕動乖乖作業的玉蜀黍時計台、大名鼎鼎止渴又不礙胃的大麥城、跨越食慾島嶼的香菇大橋、促進代謝與消化的奇蹟聖地黍米洞、讓身心平衡好消化的麥芽溫泉、化作長壽御守天天保健守護的桑葉大社。一趟巡禮讓健康得到平衡，心情也跟著變好。

不管到了幾歲，每個人都希望自己看起來年輕又凍齡，雖然外在要保養，但瓶瓶罐罐塗抹一大堆，不如由內自然散發出來的健康最美。修補體內外的不平衡，當然要走走「養顏氣色之旅」。決明子寺讓你明亮有神、譽為嫩白護膚之港的黑豆港、可以祈願肌膚白皙好給力的薏仁神社、供奉好氣色守護神的紅棗大神宮、有補血魔法陣的紅豆六稜郭、肌膚越泡越咕溜的黑米溫泉，每一個都讓人眼睛為之一亮，迫不及待想親自體驗。

日本熱銷的零咖啡因複方茶「十六茶」，以東方健康思想為概念基礎，嚴選含穀物、漢方的16種天然好食材平衡身體健康。不僅擁有絕妙香氣，更保留食材各自風味。喝上一口，讓健康、氣色、睡眠一次得到平衡，而且無糖、無熱量、零咖啡因、清爽順口零負擔。大人不用擔心喝了睡不著、小孩也不怕攝取到咖啡因，是全家大小都能安心享用的日常保健茶飲。

此次十六茶精心設計的3種健康旅程，絕無僅有的16+1個特色景點，你最愛哪個？最想用旅行歸零的不平衡是什麼？即日起至2020年11月5日（四）止，只要來玩「十六茶健康行旅指南」活動網站，完成指定任務就有機會獲得SOCIE施舒雅高級紓壓按摩券、日本原裝十六雜穀禮盒、LINE POINTS等多種獎項，讓你線上線下都體驗健康清爽的身心平衡、不平衡歸零！