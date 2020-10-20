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你有口臭嗎？移民署化身健康管理大師　教新住民掌握幸福生活訣竅

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▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站，邀請建佑醫院家庭醫學科張朝卿醫師與新住民分享健康管理的祕訣。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站，邀請建佑醫院家庭醫學科張朝卿醫師與新住民分享健康管理的祕訣。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

一則電視廣告「大家好！你有口臭？」點出了現代人常忽略的文明病與隱憂。移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（20）日新住民家庭教育宣導課程中，邀請高雄市建佑醫院家庭醫學科張朝卿醫師分享健康管理的竅門，教導大家如何遠離身體的代謝症候群疾病。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站，邀請建佑醫院家庭醫學科張朝卿醫師與新住民分享健康管理的祕訣。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼張朝卿醫師為新住民測量血壓、講解新陳代謝症候群。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站，邀請建佑醫院家庭醫學科張朝卿醫師與新住民分享健康管理的祕訣。（圖／記者陳崑福翻攝）

另法務部行政執行署高雄分署政風室朱原良主任宣導廉政議題，介紹行政執行機關如何戮力建立執法形象，培養民眾守法意識。

新住民阿秀表示，「醫生，我先生沒吃大蒜，但常常嘴巴很臭，是不是火氣太大？或肝出了問題？」張醫師說，除重口味飲食外，身體有病症也可能導致嘴巴散發出臭味，而想要有效除臭，需從病源處著手，如果是腸胃引起的口臭，因跟飲食習慣有關，需先改變飲食習慣；而腎功能異常的人身上常會有尿騷味。每種病症都會散發出不同的味道，就像個人的體味一樣，有時自己是分辨不出的，只要對症下藥，就能藥到病除。

張醫師演講中搭配輕鬆有趣的有獎徵答，讓現場新住民瞭解身體代謝症候群的相關知識；新住民小倩(化名)也在課堂中仔細做筆記，表示要將課堂所學帶給最愛的家人分享。活動最後由工作人員發放柿子造型的祈福吊飾，讓新住民填寫生活健康小願望、小叮嚀，也寓意「柿柿如意、柿柿順心」。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，今年全球受到新冠肺炎疫情的影響，讓大家感受到身體健康的重要性，期望透過家庭教育課程的保健知識，讓新住民能夠掌握身體健康的秘訣，並分享給周遭的親朋好友，一起為自己、也為所愛的人「健康每一天」！

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