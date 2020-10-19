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移民署推多元文化　「越在嘉讀影趴」社區影展探討新住民生命故事

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▲▼ 「讀影趴」社區影展 移民署推多元文化 探討新住民生命故事 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中正大學傳播系蔡崇隆老師引言，為讀影趴活動開場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


移民署南區事務大隊嘉義縣服務站於17日晚間深入社區，結合新住民紀錄片導演阮金紅女士，在民雄鄉「越在嘉文化棧」舉辦「越在嘉讀影趴」社區影展，邀請20餘位新住民及移工共同欣賞她的創作紀錄片《失婚記》，充滿婚姻移民生命故事的畫面，投射在現場新住民姐妹與移工的眼中，引起很大的共鳴，熱烈分享紀錄片與現實的比對，全場與創作者一同感受滿滿移民心路歷程及不同文化衝擊。

▲▼ 「讀影趴」社區影展 移民署推多元文化 探討新住民生命故事 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲移民署與越在嘉文化站合作辦理[讀影趴]紀錄片欣賞活動，吸引移工、新住民家庭、大學生及社區居民踴躍報名參加 。（圖／記者翁伊森翻攝）


為推動移民署行動服務方案，嘉義縣服務站辦理多元文化推廣活動，特別與「越在嘉文化棧」合作舉辦影展，選擇以阮導演創作的「台灣第一部新移民觀點討論異國婚姻的紀錄片」為放映主題，讓參與新住民家庭成員及移工，一起探討我國跨國境婚姻議題。阮導演透過新住民的視角與經歷，引導觀眾瞭解新住民與移工在臺適應的議題，激發社區民眾、移工及新住民的自我瞭解。

▲▼ 「讀影趴」社區影展 移民署推多元文化 探討新住民生命故事 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阮金紅導演（左）回應參與者提問，敘述拍攝紀錄片的心路歷程 。（圖／記者翁伊森翻攝）
阮導演表示，「越在嘉文化棧」多年來在民雄鄉，經常開辦東南亞文化講座，成為東南亞籍新住民、移工、大學生及社區民眾交流的平台。她希望這個理念，能夠擴及到全國各地的新住民團體，共同致力於母國文化的推廣，使更多人瞭解並尊重多元文化。

▲▼ 「讀影趴」社區影展 移民署推多元文化 探討新住民生命故事 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲失婚記導演阮金虹（左）與參與的移工及社區民眾共同欣賞紀錄片 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣服務站林炳煌主任表示，新住民與移工的加入已成為臺灣社區文化發展的一部分，阮金紅導演透過鏡頭展現我國新住民來臺初期的寫實生活，是政府持續照顧新住民及移工的原動力。服務站將持續推動多元文化發展、關懷新住民家庭及在臺移工，營造「尊重多元‧欣賞差異」的多元共榮社會。

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