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每逢佳節必送禮？移民署廉政宣導新住民…千萬「母湯噢!」

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▲移民署政風室與該署南區事務大隊高雄市第一服務站16日到高雄市大寮戶政事務所服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署政風室與該署南區事務大隊高雄市第一服務站16日到高雄市大寮戶政事務所服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

新住民「小如」原生家庭從小拜託人都要帶伴手禮!移民署政風室與該署南區事務大隊高雄市第一服務站16日啟動「廉能行動服務列車」開往高雄市大寮戶政事務所，除受理服務外，並推廣「新住民免費上網與平板借用服務」及「廉能政府」政策宣導，不僅將服務延伸至地方戶政事務所，與新住民面對面溝通，翻轉他們對廉政的刻版印象，也體會送禮饋贈的習慣可能是違法。

▲移民署政風室與該署南區事務大隊高雄市第一服務站16日到高雄市大寮戶政事務所服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼答覆民眾詢問外國人在台居留問題、民眾申辦居留延期及法令諮詢。

▲移民署政風室與該署南區事務大隊高雄市第一服務站16日到高雄市大寮戶政事務所服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

新住民小如(化名)表示，因從小在大家庭中生長，與親戚朋友時常禮尚往來，所以每當需要他人協助時，總習慣準備伴手禮拜訪受託人，以表達謝意。來到台灣後，經過政府不停的宣導後她才瞭解，原本習以為常的送禮餽贈習慣可能違法，為民服務是公務人員的天職，洽公無需伴手禮，廉政透明方可展現政府的服務效率。

另為落實新住民數位學習機會平等，移民署提供「新住民免費上網與平板借用服務」，符合申請資格的新住民，可撥打專線0800-700-101或親赴該署各縣市服務站，即可免費借用平板電腦30天。此外，移民署「新住民數位資訊e網」提供多項免費線上學習、雲端電子書等電腦學習課程，歡迎新住民及其子女多加運用。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，為避免新住民因國情不同及禮俗認知差異，而有送禮給公務人員等不當情事發生，今天服務行動列車特別結合該署政風室進行宣導，期能提升新住民的廉政意識；民眾如有廉政相關疑義，可撥打移民署政風查處專線02-2370-1710。

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