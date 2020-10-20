新北里長持球棒衝疾管署揮舞要「溝通」　不滿公費流感疫苗領不夠

▲板橋區文翠里里長王永源帶棒球棒到疾管署抗議疫苗不夠打。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感疫苗全民搶打，各地都傳出疫苗不足，有新北市板橋區里長今（20）日來到疾病管制署揮舞球棒表達不滿，他指稱，該里有700餘名長者，他日前早已預約疫苗今日卻僅收到80劑，「阿公阿嬤都還在排隊等待」，要疾管署給個說明。

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▲板橋區文翠里里長王永源相當生氣的在警衛櫃台陳述他的想法。（圖／記者洪巧藍攝）

板橋區文翠里里長王永源手持球棒，今日下午1時半偕同女兒一起來到疾病管制署，他說，里內領重陽禮金老人家有700多名，10天前就已經公布疫苗施打資訊且預約，但今日衛生卻只給80劑疫苗。他去問診所說衛生局沒有，去問衛生局也說要問疾管署，現在里內阿公阿嬤現在還在排隊等待。

王永源一度聲稱要把現場玻璃打碎，已經做好被關的心理準備，強調「不要這樣官逼民反」，但後來又改口，持球棒僅為防身。王永源說，「我本來要去衛福部找陳時中部長，但是從板橋騎到內湖（應是南港）太遠，才來疾管署」。他強調，衛生所應該把里長預約的劑量先存好，不能說沒有就沒有。

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