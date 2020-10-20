公費流感疫苗已用340萬！里長持球棒陳情　疾管署致歉不報警

▲疾管署記者會，資料照。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗接種踴躍，衛福部已經宣布暫緩無高風險慢性病的50~64歲族群接種，但各地仍傳出疫苗不足情況。疾管署副署長羅一鈞今（20）日表示，公費流感疫苗接種已經達到340萬餘劑，各族群打氣不減。至於有新北市里長持球棒陳情，羅一鈞說，疾管署致歉，但當地衛生局有其規劃，不太可能把疫苗全都給單一里。

公費流感疫苗今年採購603萬劑，統計10月5日開打至20日為止，累積施打已達超過340萬劑，比昨日增加16萬劑。羅一鈞表示，初步來看，扣除宣布緩打對象之外，65歲以上長者、幼兒、醫事人員打氣沒有減少。

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羅一鈞也主動提及里長陳情，「分配疫苗數不引起里民不悅，我們致歉」。他說，理解踴躍施打情況，但仍須以整體接種率來考量，特別是幼兒距離目標值還落後很多。

▲板橋區文翠里里長王永源帶棒球棒到疾管署抗議疫苗不夠打。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞也提到，新北市目前針對社區設站有其規劃，從19日開始會限量供應，每場次看人口狀況以30、70、100劑不等，設站量不少，不可能讓單一里一次提供。至於這名里長持球棒來到疾管署，是否會有後續處裡？羅一鈞表示，里長自述是為了自我防衛，擔心有人對他不利，疾管署瞭解狀況後不會有後續動作。