遭陸男控詐千萬貨款　「帽子大王」戴勝通嘆：誰叫我是名人

▲「帽子大王」戴勝通被控詐騙千萬貨款獲不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前三勝製帽公司董事長戴勝通，去年突遭廣東陳姓男子隔海委託律師控告，供應285萬人民幣的貨物給戴的工廠，戴卻不付錢，並用1張A4合約指控戴涉詐欺，戴為此出庭和陳的表弟對質，喊冤稱根本不認識這對表兄弟，「誰叫我就是名人」，台北地檢署認為，這張A4紙上沒有簽名畫押，事證不足，處分不起訴。

戴勝通曾有個響亮的「帽子大王」封號，跟前總統陳水扁出訪過巴拿馬，也到海地、大陸等地投資過，最後因投資失利，公司倒閉，三勝製帽公司登記在2010年廢止後，在臉書開設「跟著董事長遊台灣」粉絲團，人氣暴漲，因此與兒子戴東華轉戰旅遊業。

而大陸籍的陳姓男子則是在2019年提告，指控戴勝通的大陸製帽工廠，曾與他簽約買了一批貨，貨款約285萬人民幣，但是戴只付了30萬人民幣，剩下的都不願償還，涉嫌詐欺。陳男委任的律師希望檢察官發傳票，讓陳男來台親自說明受騙經過，同時舉證陳男在台表弟作證雙方關係。

▲檢察官認為提告的大陸男子只能拿出沒簽名畫押的合約書，無法證明受騙。（示意圖／pixabay）

北檢2傳喚戴勝通出庭，其中1次還是和陳男表弟對質，表弟一看到戴，就直呼「我們吃過飯，你不記得了是不是」，戴則表示完全不認識陳男和陳男表弟，只知道陳男表弟曾到公司討過債，不記得有一起吃過飯。

戴喊冤，大陸的工廠早就已經轉手，陳男提告的進貨時間，他已經回台，與他無關，並感嘆無端惹到官司，「誰叫我就是名人」，檢察官調查，陳男提告的依據，主要是1份電腦列印的合約書，但是上面沒有任何簽名畫押，無從確認合約是否有效，以及真實性，因此以事證不足等理由，處分不起訴。

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