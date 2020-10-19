月入50萬竟退稅1萬　明師中醫集體逃漏稅手法曝！短報5億營收

▲檢調大舉搜索涉嫌漏報至少5億元收入逃稅的明師中醫聯合診所。（圖／翻攝明師中醫官網）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦明師中醫集團涉嫌逃漏稅案，事前經過嚴密蒐證，發現明師中醫主打減肥門診，且販售的「可轉讓療程券」，不限病患親自使用，增加不少買氣，許多醫師「業績」超高，甚至有人光靠賣券就能月進帳50萬元，但年度個人綜所稅竟可退稅1萬多元，估計所有醫師從2013年至今，共漏報至少5億元收入，正由國稅局核算逃漏稅額。

據了解，本案是檢調單位偵辦其他案件時，無意間發現明師中醫診所的療程券熱銷，但醫師申報的所得卻幾乎只有健保給付收入，賣券的自費收入，幾乎都在執行業務所得項目的27萬元免稅額上下徘徊，懷疑其中有弊，因此先前已秘密傳喚相關診所人員以及病患釐清案情。

▲明師鼓勵推銷病患購買「可轉讓療程券」收入可觀。（圖／記者劉昌松翻攝）

辦案人員懷疑，明師中醫診所的櫃台人員在一開始向病患收費時，就先以人工或電腦直接「分帳」，把健保給付的部分，和病患自費現金購藥、買券的收入分開紀錄，讓病患和稅捐機關幾乎沒機會察覺，有醫師1個月拿到50萬元自費收入，年所得達數百萬元，只因診所協助隱匿，竟然還可獲得退稅1萬多元。

檢調單位19日會同北區國稅局人員，兵分15路展開搜索，除了約談明師中醫創辦人李一宏，以及永和、永貞、中和、土城4間診所的前、現任院長等被告，另一重點就是查扣診所內帳，將由稅務人員詳細核算，明師中醫到底從2013年至今漏報多少自費受入，不排除後續再約談診所醫師到案說明。

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