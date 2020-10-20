明師中醫涉短報5億收入！5院長認了逃漏稅…創辦人漏夜偵訊

▲明師中醫診所前、現任院長江彥明（左起）、鄭清河、劉恩劭、黃月順、范姜郁旻都承認短報收入逃漏稅 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「明師中醫聯合診所」涉嫌從2013年至今，漏報病患自費項目收入至少5億元，台北地檢署19日指揮調查局，兵分15路搜索約談創辦人李一宏等4間診所院長醫師，晚間檢察官複訊後依違反《稅捐稽徵法》，諭令5名承認逃漏稅的前、現任院長各以100萬元交保，目前李一宏和弟弟、土城診所院長李一行仍漏夜偵訊中。

李一宏被移送複訊時，面對媒體採訪，仍強調自己沒有逃漏稅，是遭人冤枉。不過，被諭令交保的明師中醫前後任永和診所院長黃月順、范姜郁旻，前後任永貞診所院長江彥明、鄭清河，永和診所院長劉恩劭等5人，皆承認漏報收入，還表示願意等國稅局查核後補稅，另有2名診所會計人員各6萬元交保。

▲明師中醫診所創辦人李一宏涉嫌指使會計人員分帳紀錄收入，幫醫師集體逃漏稅。（圖／記者游宗樺攝）

明師中醫由李一宏1985年創立，在新北市有多間連鎖診所，主打減重療程。先前，創辦人李一宏就曾因蒐集173名員工和眷屬健保卡，指示員工排定「功課表」、製造假的就醫紀錄詐領健保補助遭法院判刑。

檢調單位日前偵辦其案件時意外發現，明師中醫診所平常鼓勵醫師在門診時向病患推薦自費購買減重藥品、「可轉讓療程券」，其中療程券不限病患本人使用，藉此增加不少買氣，還有醫師光靠賣券就能月進帳50萬元，但年度個人綜所稅竟可退稅1萬多元。

▲李一宏的弟弟同時也是明師中醫土城診所院長李一行。（圖／記者游宗樺攝）

辦案人員進一步追查發現，診所櫃台人員，在收受病患繳費食，刻意將健保給付和自費部分分開記帳，讓明師中醫的醫師們綜所稅紀錄，幾乎都只申報健保給付收入；至於賣券的自費收入，則維持在執行業務所得項目的27萬元免稅額上下徘徊。

檢調估計，明師中醫從2013年至今，至少幫醫師們短報了5億元的自費收入，涉嫌集體逃漏稅，違反《稅捐稽徵法》、《商業會計法》，以及偽造文書等罪，檢調19日搜索明師中醫的永和、中和、永貞、土城等診所，並約談創辦人李一宏以及涉案院長醫師、會計人員共11人到案釐清。

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