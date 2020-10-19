明師中醫漏報至少5億收入　負責人詐健保判刑定讞又遭約談

▲明師中醫自稱是聞名全國的知名領導品牌。（圖／翻攝明師網站）

記者劉昌松／台北報導

宣稱全國知名的「明師中醫聯合診所」，涉嫌從2013年到現在，鼓勵醫師向病患推銷自費購買減肥療程券、減重藥品，卻在記帳時，故意漏報至少5億元的自費診療收入，台北地檢署19日指揮調查局，兵分15路搜索明師中醫診所，並依涉嫌逃漏稅等罪嫌，約談明師創辦人李一宏及相關診所院長共7名被告到案。

明師中醫由李一宏1985年創立，在新北市有多間連鎖診所，先前就因蒐集173名員工和眷屬健保卡，由李一宏指示員工排定「功課表」，製造假的就醫紀錄，自2010年起的3年多時間內，詐領健保補助超過193萬元，李一宏因此被判刑1年6月確定，同案雙和診所院長江彥明被判刑6月，永和診所院長黃月順及中和診所院長劉恩劭則獲判無罪。

除了詐健保案，檢調又查出，明師中醫平常就會鼓勵醫師，在門診時向病患推薦自費購買減重藥品，或者「可轉讓療程券」，每張療程券每次可兌換埋針或相關藥品，單買900元，買10張只要7700元，買20張價格更優惠，而民眾在櫃檯付錢之後，櫃台人員卻分別將健保給付和自費部分，分開記帳，自費項目都記錄在私帳內，未向國稅局申報。

專案人員懷疑，明師中醫從2013年至今，至少短報了5億元的病患自費收入，涉嫌逃漏執行業務所得等稅捐，違反《稅捐稽徵法》、《商業會計法》，以及偽造文書等罪，檢察官林達19日指揮調查局新北市調處，搜索明師中醫的永和、中和、永貞、土城等診所，並約談創辦人李一宏，前後任永和診所院長黃岳順、范姜育旻，前後任永貞診所院長江彥明、鄭清河，永和診所院長劉恩劭，土城診所院長李一行等7名被告到案釐清。

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