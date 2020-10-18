紅包賀詞必須新潮！過來人「句句經典」秒笑噴...真的下不為例

▲不少人都相當煩惱紅包要包多少、上頭要題什麼賀詞？示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

結婚雖然是樁喜事，不過每當收到友人或親戚的紅色炸彈，除了要煩惱包多少錢才合宜，還要動腦寫下既有新意卻不失禮的「賀詞」。一名網友先前就丟出疑問，「新婚紅包賀詞要怎麼寫，才不失禮又新潮？」貼文曝光後，不少網友都發揮創意給建議，令人看了不禁會心一笑。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「新婚紅包賀詞要怎麼寫才不失禮又新潮」為題發文，只要有人結婚，包紅包幾乎可說是一種不成文規定，而原PO就心想，為了不落人後，紅包上的賀詞絕對要很厲害、令人看了印象深刻；因此他便好奇提問，「有沒有不失禮又新潮的賀詞？」

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▲原PO不知道紅包賀詞可以寫什麼。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友發揮創意，「僅此一回，下不為例」、「可惜不是我」、「這包有毒」、「雙擊點讚666」、「我上次是寫一炮雙響再接再厲」、「新手禮包」、「我下次再來」、「你永遠是我的最愛」、「下次更大包」、「高雄發大財」、「麻煩打統編」、「回頭是岸」、「你婆真讚」、「我都依照兩方新人名字題賀詞」、「為民除害，犧牲小我」、「離婚請退我錢」。

此外，還有網友提供比較保守、中規中矩的賀詞，「新婚之喜、聯婚之喜、天作之合、永浴愛河、福祿鴛鴦、珠聯璧合、琴瑟和鳴、同德同心、情投意合、天賜良緣、心心相印、才子佳人」、「佳偶天成、鳳凰于飛」。

但是也有網友認為，其實紅包上的賀詞根本沒人會仔細看，只要夠有誠意即可，「收完紅包會直接拆開造冊，新人根本不會去在意袋子寫啥」、「最後不是都抽出來點總數？紅包袋應該是不會看了」。