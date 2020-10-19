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疫苗之亂衛生所忙炸…護理人員嘆：我們就像砲灰！

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▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲衛福部臨時公布50至64歲施打暫停，讓不少特地前往的民眾撲空。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽／台中報導

今年民眾對於公費流感疫苗施打意願增加，但衛福部卻臨時公布50至64歲施打暫停，讓不少特地前往的人撲空，怨聲載道。對此，基層衛生所人員抱怨，中央掌握報表，明明可預期今年民眾會更踴躍施打，CDC卻無完善分流制度，又鼓勵大家打疫苗，結果疫苗數量不足，讓位處第一線的工作人員只得不斷向民眾道歉，更形容「我們就像砲灰，只能挨罵」

據《TVBS》報導，有衛生所工作人員抱怨，疫苗開打後幾乎天天加班到半夜，並把每日施打疫苗人數報表呈上中央，中央應知道今年第一個禮拜的用量非常嚇人，卻又鼓勵民眾施打疫苗，「報表不是一個禮拜交一次，他是一天交一次耶，長官應該清楚吧，CDC的人應該沒有一直換才對啊。」

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衛生所工作人員認為，衛生所平時就有各項業務須處理，且正處防疫期間，更為繁忙，如今遇到年度大事施打流感，今年施打人數爆增，但CDC一開始沒分流，一次開放所有符合公費資格的民眾打，造成疫苗數量不夠，中央沒有超前部屬的結果，就是基層難為，第一線人員只能挨罵、當砲灰。

衛生福利部疾病管制署18日公布施打數據，目前累計接種352.1萬劑，比去年同期254萬劑多了整整70萬劑，對於衛福部16日宣布50至64歲施打暫停，導致地方民怨四起，部長陳時中17日親上火線道歉。衛生局指出，受疫情影響，民眾防疫意識普遍提升，已養成佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期今年流感疫情將較為和緩，因此流感疫苗以高風險族群為保護對象，若一般民眾有疫苗需求，建議可前往各醫療院所自費施打，降低流感風險。

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