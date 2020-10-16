「單手騎車吃三明治」8秒慘噴1.2萬元　騎士獲判免罰原因出爐

記者黃翊婷／綜合報導

彰化曾姓男子今年4月15日上午7時許騎機車去上班，因為邊騎邊吃三明治，遭人檢舉危險駕駛，因此挨罰1萬2000元並記違規點數3點，他覺得處罰太重，氣得提告請求法官撤銷原處分，最後真的獲判勝訴，成功守住荷包。

▲曾男單手騎車遭檢舉。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案無關）

曾男在判決書中主張，事發當天他騎車上班行經彰化縣和美鎮彰和路3段與太平路口，遭檢舉單手駕駛太危險，收到的罰單金額卻高達1萬2000元，讓他傻眼至極，「那時天氣狀況極佳，我精神狀況也很好，並且專注前方車況與路況，雖然一手拿著三明治吃，但並未闖紅燈或偏離行駛車道，如今卻遭控危險駕駛還要吊扣牌照3個月，處罰實在太重了。」

交通部公路總局台中區監理所則強調，在檢舉民眾出示的影片中，有8秒鐘清楚拍到曾男邊吃邊騎車的畫面，況且他一路邊騎邊吃，相當於是長時間只依靠右手操控機車，雖然車速不快，沿路也都靠邊行駛，但如果不慎自摔或遇到突發狀況，可能會波及其他用路人，增加事故風險，依法開罰並無不妥。

▲曾男坦承邊騎邊吃三明治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，彰化地院法官認為，道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款所稱的「其他危險方式駕車」行為，是指蛇行、超速、逼車、任意變換車道等等，騎機車固然需要騎士身體重心保持平衡，但綜觀道路交通安全規則，並未要求機車騎士無時無刻都要雙手把持機車手把，不得鬆脫，加上也沒有相關裁罰，因此無法認定單手騎車有違反上述法條。

法官接著指出，但這並不表示曾男的行為是對的，過去也有民眾因為邊騎邊講電話、點燃香菸等行為挨罰，罰鍰金額大多介於1000元至600元之間，這次事件卻開出1萬2000元的罰單，的確有不合理之處，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。