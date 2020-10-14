　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網站有18禁示警！男大生扶大鵰PO「包養區」...逃過一劫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化男大生手扶大鵰po在18禁包養區判無罪。（示意圖／ETtoday資料照）

▲彰化男大生手扶大鵰po在網路18禁包養區判無罪。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

林姓男大生去年7月8日登入「屋受論壇」網站的「包養區」張貼自身大鵰生殖器照片1張，被檢方依涉犯刑法第235條第1項散布猥褻圖片罪嫌提起公訴。不過，彰化地院法官認為，因網站入口有標示未滿18歲不得進入，足認已採取相當的隔離措施，日前判林男無罪，今天在網路引起發酵議論，彰化地院進一步說明。

判決書提到，林男於2019年7月8日晚間8時許在家中透過手機上網，並登入「屋受論壇」網站，接著就在網站內張貼自己的裸照；網路巡邏員警發現後，先是透過通訊軟體「WeChat」接觸，確認他真的有上傳不雅照片，隨即展開調查。

彰化地檢署檢察官認為，林男有散布猥褻照片的犯意，他在網站張貼可供不特定人瀏覽的不雅照片，因此認定涉犯刑法第235條第1項散布猥褻圖片罪嫌，訊後依法起訴。

彰化地院指出，該案林男所張貼之猥褻照片為林男無碼遮掩而以手扶男性生殖器的影像，依釋字第617號解釋之分類，屬於「軟蕊」性資訊內容。其次依被告張貼上開猥褻照片於會員制論壇，且於該區入口刊有警語，年滿18歲之網友方可進入，未滿18歲謝絕進入等語。

彰化地院認為，此種方式雖難以絕對防堵兒童或少年冒用他人身分進入網站，但若要求資訊提供者一概需負起對接收者實際身分之嚴格審查義務，縱然能根除兒童、少年接近以上性資訊內容之任何可能，但更會徹底剝奪網路性資訊播送之言論表現自由實質主張機會，顯然有違比例原則。

彰化地院強調，是以倘行為人於網際網路平台所傳布之訊息非以兒童及少年性交易或促使其為性交易為內容，且該網際網路平台提供者已至少採取會員制或過橋頁面等較為積極主動之防護措施，儘量使其訊息之接收人限於18歲以上，並使不願意接受訊息的人有拒絕接收的機會者，應視為該利用網際網路平台行為人已採取適當安全隔絕措施。

所以彰化地院認為被告林男所為尚符合大法官釋字第617號所要求之「適當安全隔絕措施」，因而判決被告無罪。

雅頓「隱藏版神奇乳霜」下殺2.6折！588元讓乾荒退散　還能按摩變嫩肌

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
入手iPhone 12「三大族群衝了」　果粉曝升級重點
獨／汐止「美背女騎士」正面照曝！5線交纏露整片　感情狀況起底
快訊／討錢繳費遭拒！彰化逆子突持「酒瓶碎片」殺父
恐怖私刑影片曝！砸「高雄喬事茶行」小弟出地檢被押　雙手粉碎骨
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奪命影像曝！女騎士緊靠小貨車　「龍頭一偏」擦撞倒地爆頭亡

情侶開共同戶！她每月交萬元苦存…分手驚30萬消失　貪男友下場曝

組隊爬嘉明湖…甩1句「不想摸黑紮營」丟包隊友！她隔天見這幕氣炸

「高雄楠梓E杯」他追求遭拒　拿正妹照貼援交網站代價出爐

快訊／討錢繳費遭拒！彰化逆子「酒瓶碎片」刺父胸　警急奔壓制

有管道買便宜勞力士...記者收300萬交不出貨挨告下場出爐

超商天兵店員！備刀揪友扮匪劫財　白挨刀：當初說比一下就好

竹縣新豐海岸成堆貓狗遭毒殺！愛爸愛媽忍悲清屍　警積極追凶　

快訊／大樓磁磚掉落！民眾險遭砸　北捷忠孝敦化站6號出口緊急封閉

批蔡英文假論文挨告　彭文正首出庭念答辯狀「自請求處死刑」

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

奪命影像曝！女騎士緊靠小貨車　「龍頭一偏」擦撞倒地爆頭亡

情侶開共同戶！她每月交萬元苦存…分手驚30萬消失　貪男友下場曝

組隊爬嘉明湖…甩1句「不想摸黑紮營」丟包隊友！她隔天見這幕氣炸

「高雄楠梓E杯」他追求遭拒　拿正妹照貼援交網站代價出爐

快訊／討錢繳費遭拒！彰化逆子「酒瓶碎片」刺父胸　警急奔壓制

有管道買便宜勞力士...記者收300萬交不出貨挨告下場出爐

超商天兵店員！備刀揪友扮匪劫財　白挨刀：當初說比一下就好

竹縣新豐海岸成堆貓狗遭毒殺！愛爸愛媽忍悲清屍　警積極追凶　

快訊／大樓磁磚掉落！民眾險遭砸　北捷忠孝敦化站6號出口緊急封閉

批蔡英文假論文挨告　彭文正首出庭念答辯狀「自請求處死刑」

又一間飯店不敵疫情！首都大飯店11/1熄燈

月薪3萬、25萬洗手的差別…釣出本尊　內政部神解：防疫的心都一樣

台鐵中壢臨時後站竣工啟用　鄭文燦：打造桃園軌道建設新里程碑

國際商務BNI看好潛力　首辦「屏東商業論壇」...研討農業藍海

補償 iPhone 12 不附 EarPods 和豆腐頭！　蘋果將其降至 590 元

管浩鳴現身台灣駐港辦事處！疑為陳同佳辦理赴台投案簽證

劉品言自爆險當小三！　約會對象「瞞婚」她霸氣戳破：感覺很糟

抽獎「5570萬豪宅」！買「1張抽獎券186元」就可撿便宜...只到10月底

淡水居檢女「沒戴口罩趴趴走」3度拒絕集中檢疫　衛生局強制移送！

歷代iPhone「電池壽命」曝光！12ｍini 影片可狂播15小時

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」30mins

開南大學大四男5樓墜落　送醫宣告不治

館長案「律師竟是煙霧彈」　劉丞浩真正老大曝

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

快訊／新竹五指山轎車自撞山壁！釀1死4傷

現役特戰兵搶劫　遭退役學長暴打

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

他床事「碰到就結束」　遭老婆怒踹下床…崩潰喊離

中部大哥高雄沒賭夠小弟幫砸店　惹到地頭蛇手骨被砸粉碎

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

女嬰哭鬧遭捶殺！狠爸求輕判：不知這麼嚴重

更多熱門

相關新聞

男大生包養區PO照挨告　一句話救了他

男大生包養區PO照挨告　一句話救了他

彰化林姓男大生去年7月8日在網路論壇的「包養區」上傳裸露下體的照片，被網路巡邏員警發現後，挨告觸犯刑法第235條第1項散布猥褻圖片罪嫌。不過，彰化地院法官認為，該網站入口有標示未滿18歲之人不得進入，足認已經採取相當的隔離措施，最終判林男無罪，全案仍可上訴。

他趴屋頂偷拍4堂妹洗澡　獲緩刑3年

他趴屋頂偷拍4堂妹洗澡　獲緩刑3年

洗鍋水沖到奶瓶　準妯娌開戰結局曝

洗鍋水沖到奶瓶　準妯娌開戰結局曝

誘妻閨蜜合體改運　夫：念咒就忘了

誘妻閨蜜合體改運　夫：念咒就忘了

點蚊香惹火鄰居　她喊「抓賊」GG

點蚊香惹火鄰居　她喊「抓賊」GG

關鍵字：

大鵰包養區軟蕊彰化地院

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

iPhone 12報到！7大亮點一次看

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面