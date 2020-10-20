女友偷摘7顆芒果判拘20天害到他　一句「我去拉肚子」結局神展開

記者黃翊婷／綜合報導

屏東陳姓女子與劉姓男友去年6月20日傍晚6時許騎車行經台東縣台東市某芒果園，她一時興起竟然徒手摘取林姓果農栽種的7顆芒果，因此挨告竊盜罪，被判處拘役20日。而劉姓男友當時因為肚子痛去拉肚子，意外逃過一劫，獲判無罪。

▲陳女偷摘芒果，險些害慘男友。（示意圖／記者林敬旻攝，與本案無關）

判決書中提到，陳女事發當日原本打算與男友在住家附近閒逛，行經林姓果農的芒果園時，臨時起意決定闖入，還徒手摘取7顆芒果，接著裝進袋子裡離去。由於林姓果農當時正好騎車去巡視果園，恰巧目睹偷竊現場，立即拿出手機拍照存證，並前往警局報案。

面對果農指控，劉男立即喊冤並辯稱，當時騎到果園附近先讓女友下車，自己則跑到路邊拉肚子，「解放」結束之後卻找不到女友，沿路騎車找尋才在芒果園附近找到人，「我一直罵她不要去採別人的芒果，如果我是把風的人，我幹嘛不自己偷就好。」

▲劉男肚子痛跑去拉肚子，並未參與偷竊。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關）

陳女也表示，偷摘芒果全是她的個人行為，男友並沒有參加也沒有幫忙把風，「他肚子痛去拉肚子，我摘芒果時他還在上廁所，後來他看到我採芒果還有制止，他看到我採，我就快採。」

屏東地院法官認為，陳女偷摘芒果罪證確鑿，加上過去有竊盜前科，因此依竊盜罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元；至於劉男的部分，假如他真的負責把風，衡諸常情，應該不會在天色尚未昏暗的情況下，不加掩飾出現在路中央，加上經過調查也沒有其他證據足以佐證他有參與犯罪，最終判處無罪，全案仍可上訴。