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染疫少婦7月機上「窒息」死　政府現在才被告知是新冠病例！

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▲▼日落中降落的班機。（圖／CFP）

▲一名30歲的染疫少婦在乘搭飛機時突然無法呼吸而死。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州達拉斯縣（Dallas）法官詹金斯（Clay Jenkins）17日表示，一名來自加蘭市（Garland）的女子感染新冠肺炎後，在亞利桑那州（Arizona）飛往德州的班機上死亡。儘管這名女子在7月份就已經去世，但達拉斯縣政府直到現在才被告知她是因染疫而死。

綜合NBC與Buzzfeed報導，詹金斯指出，這名30歲的女子在飛機起飛前突然出現呼吸困難症狀，輸氧後仍無法改善，在飛機還在停機坪上時就過世了。由於患者的隱私問題，案件的細節部分並未被公佈。

儘管這名女子早在7月25日就去世，但達拉斯縣直到最近才被告知，這是一起符合美國疾病管制與預防中心（CDC）標準、因新冠病毒而死亡的病例。詹金斯表示，這名女子的死亡提醒了人們，疫情不會因年齡不同而有輕重症之分，希望人們不要因為自己不屬於高風險族群就認為自己是「無敵」的。

CDC今夏的一項研究顯示，儘管新冠肺炎的發病率在疫情初期較常發生在老人身上，但今年6至8月的數據顯示，這個趨勢開始慢慢地轉向20到29歲的年輕族群。而在18至34歲新冠肺炎檢測結果呈陽性的人群中，並不是所有人都能完全康復，其中有1/5的患者可能患上慢性疾病。

《紐約時報》資料庫顯示，德州截至19日的確診病例已達86萬8917例，而死亡病例則為1萬7541宗，單單達拉斯縣的死亡病例就有1085宗。在疫情如此嚴峻的時刻，德州州長阿博特（Greg Abbott）仍急著放寬州內的限制令，讓詹金斯感到十分失望。他表示，民眾可能會誤以為現在的情況是安全的，於是開始群聚並做任何他們想做的事，這樣操之過急的做法將讓損害公共健康。

 

 

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