雲縣長張麗善親訪人瑞長輩贈壽麵　萬元禮金喜迎重陽節

▲雲林縣長張麗善探視黃王水阿嬤，致贈重陽禮金及金鎖片 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

重陽節前夕，雲林縣長張麗善率縣府一級首長撥空分別前往縣內百歲人瑞長輩家中關懷探視，不僅致贈每位人瑞敬老禮金1萬元、壽麵等敬老禮品；其中最年兩名長者分別為民國元年出生的109歲大埤鄉江新旺阿公與麥寮鄉葉蔡悅知阿嬤，而昨（19）日前往虎尾鎮探訪107歲廖蔡愛人瑞、土庫鎮東平里100歲人瑞黃張扁、以及土庫鎮崙內里103歲人瑞吳許炭。

2020年度百歲人瑞雲林縣有113位，其中最年長者為108歲長輩，縣正府今年度70歲至99歲長者除可領取2000元重陽禮金紅包，目前業撥付1億7773萬4000元整至各鄉鎮市公所準備發放給長者，受益人數達到8萬8,867人，今年度亦加發本縣長者長壽麵線，百歲人瑞共113位，亦發放1萬元重陽禮金。

雲林縣長張麗善表示，為打造雲林縣成為高齡友善城市，除了賡續推動長青食堂目前已達142處外，並有138處社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站提供就近性服務，此外，還有其他多元老人福利照顧服務，皆是希望可以照顧更多的長輩。

虎尾鎮興中里107歲人瑞廖蔡愛阿嬤，克盡職守務農拉拔7名子女長大(育有5男、2女)，食物不忌口，少量多餐，每天早上喝一罐白蘭氏雞金與晚上一碗牛奶粉泡的牛奶，阿嬤目前仍保持做體操習慣，健康狀況良好，可自主行走。



土庫鎮東平里101歲人瑞黃王水辛勤務農拉拔4名子女長大(育有3男、1女)，目前4代同堂子女間和睦相處，對於阿嬤的照顧更是無微不至，堪稱是土庫鎮內模範家庭之典範。阿嬤兒孫滿堂，兒孫很有高就，從事校長及律師等職業，兒孫也都喜愛與阿嬤互動，阿嬤對家庭付出足為社會之表率，阿嬤於2005年當選模範母親並接受表揚。

▲雲林縣長張麗善陪吳許炭阿嬤切蛋糕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

土庫鎮東平里100歲人瑞黃張扁，與五個兒子居住在一起(育有8位子女，5男3女)共同照顧奉養，一輩子在田裡忙，家裡經濟不寬裕，只能吃粗茶淡飯，還有習慣種番薯，幾乎天天吃地瓜葉和番薯籤配飯，張扁女士現在還會協助務農的四媳婦剝花生殼、大蒜、玉米筍等等，十分勤快好動 ，黃張扁女士曾當選過兩次土庫鎮模範母親，一次縣模範母親。

土庫鎮崙內里103歲人瑞吳許炭，阿嬤一輩子務農，兒女成群育有7位子女(4男、3女)，她總說將一生奉獻給家庭子女就是最好的投資，看見子女健康成長、家庭美滿就是最大的成就。阿嬤吃東西很固定，每天一顆荷包蛋，一定不吃加工食品，正如食物吃得很簡單，阿嬤生活也很簡單，尚能走動時最喜歡泡茶和到房子周圍拔草鍛鍊身體兼運動，隨時保有平和心態或許就是阿嬤長壽的秘訣。

社會處長林文志表示，雲林縣政府持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做開端，結合其他縣內各項老人福利措施，種種政策皆是為了照顧縣內長輩，同時雲林縣政府也已陸續推動許多老人福利服務，如老人與身障電子乘車票證、設置幸福專車供老人搭乘、提供社區式老人共餐設備，讓長輩們躍參加各類活動，增進人際互動社會參與，建構雲林縣為高齡友善的幸福城市。

▲張縣長為黃張扁阿嬤唱生日快樂歌祝壽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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