農委會主委陳吉仲視察停灌農田　非水稻農作蔬果雜糧也規畫補助

▲農委會主委陳吉仲視察新竹市香山區農田停灌狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹記者蔡文綺／新竹報導

水情吃緊，農委會宣布停灌範圍包含桃竹苗部分區域，停灌區域稻作每公頃補償14萬元方案，截至昨日竹市已有170多位受影響農民提出申請。農委會主委陳吉仲今也在新竹市長林智堅陪同下，一起視察新竹市香山區農田停灌狀況，林智堅市長表示，新竹市府將與農會結合，主動致電農民告知相關補助。

新竹市位於頭前溪下游，靠近港南地區農田過去颱風天得面臨海水倒灌，如今又受目前水情吃緊，農民用水更不便，陳吉仲、林智堅今一同視察，現場更接受十多位農民陳情。

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陳吉仲表示，竹市預估有1萬4千名農民受影響，他了解農民心中應該很不捨，但因目前暫無水資源灌溉，即使農民持續耕種品質恐怕也不佳，他建議，若農民已經申請補助，盡快將水稻收割，以利下期耕種，若待水稻枯萎再處理，成本將翻倍。另外，針對非水稻農作包含蔬菜、水果、雜糧等，中央將盡快提出補助方案，盼讓農民損失降到最低，「共同度過難關」。

林智堅表示，今年至今尚無颱風侵台，打破56年記錄，配合中央政策，農田暫緩灌溉，新竹市政府將與農會、水利署合作，將主動通知農民相關補助方案。農民若不捨收割稻作，願意再等待水資源來臨，「完全不影響補助申請」。

產發處表示，今年降雨量僅為歷史平均值2至6成，水情相當吃緊。新竹市縣為頭前溪灌區，稻作面積約3746公頃，市府初估二期稻作停灌受影響之面積約1000多公頃。針對農民停灌，農委會提供停灌區域稻作每公頃補償14萬元，此補償金額涵蓋農家賺款的105%及農民生產成本，以確保農民生計。

水利署新竹管理處表示，除了水稻受影響，近日有種植蔬菜、甘薯、玉米、筊白筍農民反映，受灌水資源不足，大受影響，他們都將反映至上級單位。

產發處說，停灌區域稻作每公頃補償14萬元方案已經受理申請，截止日為10月26日，假日無休。經查對或現勘無誤後，將儘速直接把補償金匯至農民帳戶。