沒有美豬、停灌重要！藻礁「類聽證會」暫緩　環團要到農委會拍桌

▲潘忠政表示，類聽證會可以延期，但不能接受政府擺爛態度。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

搶救大潭藻礁行動聯盟今（18日）指出，經4個多月，千呼萬喚始出來的「藻礁保育類聽證會」，因農委會違反會前會共識，最後一刻發出「暫緩」，完全無視總統蔡英文誠信，明天上午將到農委會拍桌抗議。

中油三接棧橋工作船東坪8號擱淺破壞藻礁0.58公頃，引發爭議。蔡英文6月接見環團，也在現場的農委會主委陳吉仲親口答應要舉辦類聽證會卻跳票，媒體8月再問陳吉仲這件事，他回應會盡快，且會親自主持，沒想到仍沒下落。

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潘忠政說，9月29日會前會確認10月19、21日兩個上午要開類聽證會，照理一個星期前就要發出有誰會出席，及誰主持等相關通知，但一直沒接到，直到16日星期五窗口才通知暫緩。潘忠政不滿指出，政府單位拖拖拉拉，農委會稱美豬美牛事情很緊急，各委員都要開會，人力都在支援，可以理解真的有困難或是必須延後，誰來主持也絕對不重要，重點是就算有困難，應該提前協商。

▲陳吉仲曾答應環團要親自主持聽證會。（圖／記者屠惠剛攝）



潘忠政強調，雖然保育機關已轉移到海委會，但陳吉仲6月親口表示要承擔，把這件事辦好，完全能理解他真的沒時間，就算要延期都沒關係，只是行政效能非常差，沒有好的行政問題處理如此嚴重問題，甚至擺爛，失信於民，讓總統威信大打折扣，這點沒辦法接受。

據了解，類聽證會原本改為剛上任的農委會企劃處處長莊老達主持，被問及此事，莊老達說，長官們都很希望去參加此聽證會，但最近事情太多，包括美豬、停灌等議題，加上立法院每天都有很多委員會要開，實在抽不出時間，才會建議延後，這樣一來對大潭藻礁行動聯盟也可以比較專心。

至於環團不滿時間可以延後，卻要拖到最後一刻才回覆說不行，明天要到農委會拍桌抗議，莊老達強調，一直到最後一刻都還是希望可以挪出時間參加，是真的不行才會暫緩，對他們很抱歉、很遺憾，並不是故意，因為大家都知道美豬和停灌問題涉及層面大，就整體考量，延後辦理對社會和雙方都比較好。