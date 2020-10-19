南陽國小校舍完工部分設備難到位　盧秀燕：1461萬市府全補助

▲盧秀燕與江啟臣等人再到豐原南陽國小視察校舍重建進度。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

豐原區南陽國小仁愛、信義2校舍老舊不堪使用，台中市政府除盤點經費全力補助，也請立委江啟臣等協助向教育部爭取240萬元補助。盧秀燕19日宣布，市府將自行全額補助1461萬元充實階梯教室與教學設備，再加碼600萬改善校門、操場跑道整修，讓師生學習安心。

台中市政府與中央合力投入上百億，全市已完成近700棟老舊校舍改建補強。創校已75年的豐原南陽國小，仁愛、信義2棟校舍老舊不堪使用，立委江啟臣、市議員張瀞分等人向教育部爭取拆除整建，重建經費1億417萬元，教育部補助240萬，其他由市府籌編。

▲豐原南陽國小視察校舍重建，但部分設備難到位，盧秀燕表示市府將全額補助。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示「不僅辦教育，更要辦好教育！」，她一定負責到底。（圖／台中市政府提供）

今天上午，市長盧秀燕與江啟臣、張瀞分、教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋等人，再到南陽國小視察工程進度。

盧秀燕表示，「不僅辦教育，更要辦好教育！」南陽國小是台中市最好的學校之一，包括立委江啟臣父親、張議員都是校友。她非常重視教育，過去開不了工的要開工，完不了工的要完工，對於南陽國小多次流標，減項後順利發包，她緊盯工程進度，請學校放心，她一定負責到底。

她也說，由於校舍工程因物料漲價，不得已須減項發包，導致內部設備尚未設置完成。台中積極爭取中央經費補助，但市府做最壞準備，對於校舍將完工，中央無法如期補助，她宣布仁愛、信義2棟樓完工後，市府將全額補助1461萬元充實階梯教室及圖書室設備，同時也加碼補助校門周邊環境改善經費120萬元及操場跑道整修經費480萬元。

此外，市府推動「清涼安心學習計畫」，已補助南陽國小260萬裝設部分班級教室冷氣，為讓學生能更安心學習，盧市長特別指示後續將補助學校電力改善及冷氣裝設經費約1750萬元，預計2021年底前全面裝設完畢。

立委江啟臣表示，他父親也是校友，南陽國小的事就是他的事，老舊校舍拆除重建去年2月動工，今年10月30日將完工。對於學校爭取新校舍的階梯教室及圖書室等設備經費，礙於教育部依規需待建築申請到使用執照後，才能撥付補助經費，此次盧市長毅然決然拍板由市府自行補助，他要感謝市府的辦學決心，一起將教育辦好。

市議員張瀞分表示，自己也是南陽國小校友，每次回來學校都有很多美好回憶與感觸，自己在議會持續關心校舍改建議題，也獲得盧市長重視，感謝媽媽市長對南陽國小的照顧，在市府經費挹注下，軟硬體設施逐一到位，讓幼童在良好的教育環境下長大。

教育局長楊振昇說，南陽國小重建校舍建築語彙，為曲面與現代感的量體開放空間串聯、綠帶延伸，運用外掛彩色樓梯，晀望整個校園，打開封閉感的校園空間；校園美感來自外觀曲面搭配繽紛色彩，帶入地域特色「葫蘆」，並添加小豆苗及跳動音符的造型，使校園整體充滿活力的氣息。

校長楊朝銘指出，南陽國小學生及教職員工總人數達3200多人，含幼兒園及補校目前有111班，是全市班級數最多的學校。仁愛樓、信義樓校舍整建工程，在學校、建築師及營造廠的合作下，不僅品質安全堅固，更榮獲「2020年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎，讓孩子在既安全又漂亮的教學環境下開心學習。

楊校長表示，學校除爭取新建校舍階梯教室及圖書室設備經費外，也計畫整修具有歷史意義的老舊校門周邊環境，感謝盧市長、江立委、張議員對南陽國小的支持，讓學生能安心學習、快樂成長。

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