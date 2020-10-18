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風水太好！烏日納骨塔塔位擠爆　台中人4天搶號碼牌「排到生氣」

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▲台中烏日納骨塔太搶手，爆代排隊1天5000元黃牛價位，市府回應將擴編8千萬紓解不足。（圖／市議員林汝洲提供）

▲台中納骨塔搶爆，民眾瘋搶號碼牌。（圖／市議員林汝洲提供）

記者柯振中、游瓊華／台中報導

台中市府今年在烏日、大雅等處設立新塔位，沒想到引起民眾徹夜排隊，甚至因此發生口角衝突，場面相當火爆。此外，台中市議員林汝洲還加碼爆料，這次新增塔位，還出現「黃牛代排」的亂象，讓人心力交瘁。

台中市府2018年開始推動墓區遷葬，以美化環境，為了因應納骨需求，在多處設立新塔位，今年要在烏日、大雅等8處新設共1萬2,680個塔位。

台中市烏日區的功德二堂納骨塔新增1,200個塔位，14日開放民眾登記選取。豈料登記選取的消息傳出沒多久，國民黨籍台中市議員林汝洲就出面爆料，有民眾為了搶塔位，從國慶連假就開始排隊，甚至還有人因此爆發衝突。

▼台中烏日納骨塔太搶手，爆代排隊1天5000元黃牛價位。（圖／市議員林汝洲提供）

▲台中烏日納骨塔太搶手，爆代排隊1天5000元黃牛價位，市府回應將擴編8千萬紓解不足。（圖／市議員林汝洲提供）

依據現場畫面，工作人員被民眾團團圍住，每個人都對著他講話，讓人忙不過來，號碼牌也不曉得要發給誰。也有現場民眾抱怨，原先設定要排隊領號碼牌，每列排12人，結果竟然排到13人，現場亂成一團，不曉得該怎麼辦。

此外，現場還出現黃牛代排的亂象，每天代排收費5,000元，亂象讓人直搖頭。林汝洲說明，去年一年有2,330位往生者要納入烏日區功德堂的納骨塔，今年只有新增1,200處塔位，雖然帳面上仍有1,459處空位，多數都是最底層、最頂層的空間，風水上是民眾不會選擇的塔位。

對此，民政局長吳世瑋則說，市府處了增設塔位，後續還會興建存放設施，讓往生者有所依歸。

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