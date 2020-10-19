蔡東杰：美中對峙情境「完美複製」二戰前夕

▲中美近年在經濟、科技等多個領域交鋒。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中興大學法政學院院長蔡東杰17日在一場研討會上表示，美中目前對峙的情境，跟二戰前高度類似，甚至可說是「完美複製」當時的演變軌跡，都是從大規模的經濟恐慌開始。

根據《中評社》報導，蔡東杰在台北論壇基金會舉辦的研討會上，以「美中對抗及其對台灣的影響」為題發表分析，他指出，1929年經濟恐慌產生排外情緒、民粹浪潮，隨後牽引出貿易戰，接著引發極右派的聲浪，逐漸進入決策核心圈，最後就是大戰。

▼中興大學法政學院院長蔡東杰。（圖／翻攝中評社）



蔡東杰表示，美中對抗，最根本的本質在於「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap），當一個崛起的大國與現有存在的統治霸權競爭時，第一不會拱手讓第二超越，美國現在針對中國的各項政策，無論是貿易制裁、金融制裁、科技制裁，不管表面上的原因為何，實際上都是為了壓制中國崛起。

蔡東杰認為，從權力轉移的角度來看，一旦持現狀政策者，無論是現有霸權或挑戰者，不再滿意於既有權力分配結果與規則時，便可能透過發動「先制攻擊」（Preemptive Strike），以便取得對於未來秩序的優先發言權，「看起來，美國正是發動的一方，然而此走向所產生的風險極大，國際都需要有所因應。」

蔡東杰提到，美國在2017到2019年推出一連串「友台」法案後，透過疫情帶來之新變數，美國拉攏台灣的力道顯而易見，軍售朝「常態化」發展也略顯跡象。

▼解放軍閱兵，展示東風-26中程彈道飛彈。（圖／路透）



蔡東杰指出，美中雙邊關係目前正處於不穩定狀態，雙方看似衝突面向已高過合作可能性，但另一面卻無法擺脫複雜經濟互賴的現實，縱使短期內直接的軍事對抗或難發生，但冷戰已走向「溫戰」狀態。

蔡東杰還說，從長遠角度看來，作為台灣最重要的非正式盟邦，美國的「友台」確實有提高安全係數的作用，但值此美中對立升高之際，類似發展卻不免有「雙面刃」與「走鋼索外交」的暗示，埋下許多不確定變數。

蔡東杰強調，台灣政府應設法拿捏折衷，兼顧中小型國家避險，與強化國安的需求，實為台灣下一階段政策思考重點所在。

▼美軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）。（圖／路透）

