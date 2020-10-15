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美軍艦通過台灣海峽！　解放軍東部戰區：海空全程跟蹤監視

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▲美國第七艦隊飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）行經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet，下同）

▲美國第七艦隊飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）行經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

美國海軍太平洋艦隊15日發布消息，證實飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）14日航行經過台灣海峽。對此，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉回應，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。

張春暉大校警告，近來，美在涉台問題上頻頻向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海地區和平穩定，「我們正告美方，停止在台海地區滋事攪局的言行。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

▲美國第七艦隊飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）行經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet，下同）

國防部14日晚間證實，美軍一艘驅逐艦，由南向北航經台灣海峽後，續往北行駛。對於該艘美艦經台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握，周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美太平洋艦隊臉書發文表示，美國第七艦隊飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）根據國際法於週三航經台灣海峽，表明了美國對於印太區域自由與開放的承諾，美國海軍將繼續在國際法允許的範圍內飛行與航行。

►戴口罩也要記得保養

The U.S. 7th Fleet guided-missile destroyer USS Barry - DDG 52 conducted a routine Taiwan Strait transit on Wednesday in...

U.S. Pacific Fleet 發佈於 2020年10月14日 星期三

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