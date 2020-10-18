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反擊美國！陸通過出口管制法「建管控黑名單」　12月起生效

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▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲中美科技戰打得火熱。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

面對美國在科技領域的圍堵，中國大陸加速出口管制立法。在17日的十三屆全國人大常委會第22次會議上，表決通過「出口管制法」，增設了反制條款，並將原始碼和算法等列入管制範圍，同時建立管控黑名單，新法將於12月1日實施。

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

大陸十三屆全國人大常委會第22次會議17日舉行，表決通過多部新法及修法，其中包括有《出口管制法》，自2020年12月1日起施行。

《出口管制法》包括總則，管制政策、管制清單和管制措施，監督管理，法律責任，附則五章，合共49條。該法列明，「出口管制」是指對特定物項的出口采取禁止或者限制性措施，以對該物項的使用主體或者用途進行控制。

該法稱，實施出口管制是國際通行的履行防擴散等國際義務的做法，當下出口管制正成為維護國家安全和利益的重要手段。

該法明確出口管制範圍，確保管制物項、管制主體和行為全覆蓋，並規定從中國境內向境外轉移管制物項，以及中國公民、法人和非法人組織向外國組織和個人提供管制物項，均受該法約束。該法更建立出口管制清單、臨時管制和全面管制。

與此前的審議稿不同，最終推出的「出口管制法」，還針對外國濫用出口管制行為措施，增加了反制條款，「即任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者地區採取對等措施」。

大陸可能對違反最終用戶或最終用途管理要求、可能危害大陸國家安全的進口商和最終用戶建立管控名單，即「黑名單管控」。此外，對違法違規者也做出相應處罰規定，包括停業整頓，吊銷專營資格等，還將追究刑事責任。

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲大陸專家認為，《出口管制法》從多個方面體現既維護國家安全和利益，也履行國際義務和遵守國際規則。（圖／CFP）

關於出口管制範圍，法律確保管制物項，以及管制主體和行為全覆蓋。以管制物項為例，根據法律，除傳統的軍民兩用物項、軍品、核外，還參考對外貿易分類標準，將其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的「貨物、技術、服務等」均納入管制物項；同時，明確管制物項包括物項相關的技術資料等數據。

對外經濟貿易大學教授向《新華社》指出，在當前數字經濟時代，數據的重要性日益顯現，「草案三審稿中，將物項相關的技術資料等數據涵蓋進來，能夠減少今後在執法中出現的模糊性和不確定性，也更好地維護國家安全和利益。」

此外，法律還對出口管制清單、臨時管制和全面管制，出口經營資格和出口許可製度，域外適用和對等採取措施等方面作了規定。

崔凡強調，法律從多個方面體現了既維護中國國家安全和利益，也履行國際義務和遵守國際規則；不僅規範出口管制，也鼓勵國際合作。

值得注意的是，《出口管制法》將對管制清單中的敏感材料和技術出口予以監管，若再結合原有的「中國禁止出口限制出口技術目錄」與「不可靠實體清單」，中方今後對技術輸出能有更加靈活的管制及運用。

《彭博》指出，中國大陸此舉旨在確保在應對美國的技術封鎖時，得以採取更多的措施，而這樣的出口管制，也是抖音TikTok美國業務能否與美企整合的最大不確定性來源。

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