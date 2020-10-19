抱團川普忽略疫情秋季反彈　白宮防疫顧問「口罩沒用」推特遭刪

▲白宮新冠病毒工作組成員阿特拉斯關於「口罩無用」的帖文遭推特下架。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

推特18日以「帖文違反平臺政策，散播虛假、誤導性言論」為由，刪除白宮新冠病毒工作小組成員阿特拉斯（Scott Atlas）一篇試圖削弱口罩重要性的帖文。美國最近的感染人數激增，但這位白宮冠狀病毒工作組顧問卻語出驚人，讓媒體與美國疾病管制與預防中心（CDC）都很擔憂。

據CNN報導，阿特拉斯17日在推特上發文寫道，「口罩有用嗎？不。」他隨後再發文，「這意味著川普總統的政策是正確的，只有在接近他人，或是高風險時刻，才需要佩戴口罩，否則維持社交距離即可，廣泛佩戴口罩是沒有必要的。」

That means the right policy is @realDonaldTrump guideline: use masks for their intended purpose - when close to others, especially hi risk. Otherwise, social distance. No widespread mandates. #CommonSense https://t.co/GZpBZxfNYa — Scott W. Atlas (@SWAtlasHoover) October 17, 2020

推特認為，他的第一篇帖文違反了平台「不得散布疫情相關誤導訊息」的規定，立即將其刪除。據《商業內幕》報導，阿特拉斯告訴《新聞週刊》，如果推特違背了公開灌輸（public indoctrination）的目標，那就明顯是在審查帖文，而他已經對推特的決定提出上訴。

約翰霍普金斯大學統計數據顯示，美國新冠肺炎病例目前已破815萬例，感染人數在16日也創下7月以來單日新高，一天內就有6萬9100人受感染。與此同時，專家認為，新冠病毒感染的風險將在秋季大幅增加，但這位極具爭議性的神經放射學家卻在此時提出與CDC建議相悖的言論。

▲CDC自4月起開始勸告人們在公共場合佩戴口罩。（示意圖／CFP）

CDC早前並未建議廣泛使用口罩，但今年4月起，他們開始勸告人們在公共場合，尤其是在難以維持社交距離的情況下佩戴口罩，以避免無症狀患者在不知不覺中傳播病毒，而口罩的主要作用也是為了防止感染病毒的人感染他人。

一名聯邦官員上個月告訴CNN， CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）擔心阿特拉斯在新冠肺炎的議題上向川普提供誤導性資訊。與過去為川普提供意見的醫學專家立場不同，阿特拉斯對待新冠肺炎的立場與川普更接近。此前，他曾譴責學校今年秋天不能開學的想法是「歇斯底里」的，並推動恢復大學體育活動。