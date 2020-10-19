「會計菁英盃辯論比賽」15大專院校激戰18場　台北商業大學摘冠



▲第32屆「會計菁英盃辯論比賽」。（圖／中華民國會計研究發展基金會提供）



記者蕭羽耘／台北報導

由中華民國會計研究發展基金會、會計研究月刊主辦之「會計菁英盃辯論比賽」，今年邁向第32屆，10月17、18日在會計研究發展基金會舉辦。這屆共有15所大專院校會計學系組隊參加，經過18場激烈比賽，由台北商業大學獲得冠軍，東海大學、輔仁大學、政治大學分別獲得亞軍、季軍與殿軍。

賽事因應COVID-19採線上直播，並在會計研究發展基金會FB及Line@同步更新賽況。

這次比賽辯論題目為「會計師事務所應不得同時承接同一公開發行公司之審計與顧問諮詢業務」，及「我國應課徵空屋稅」，展開論理交鋒。冠亞賽特別邀請國民黨籍立委費鴻泰、中華民國無店面零售商業公會祕書長許生忠、四大會計師事務所代表，以及大學教授擔任比賽評審。

為遏止高房價與減少炒房，空屋稅課徵與否成為各界探討的重點。有民眾自公共政策網路參與平台提案應開徵空屋稅，財政部曾於2019年8月發布新聞稿指出因空屋閒置原因難以釐清，為求公允因此不宜採行，由各地方政府因地制宜以實現居住正義。因此，命題由正反雙方就空屋稅架構、空屋態樣、辨認方式、持有人類別等方向進行更深入的探討與論述。

費鴻泰在辯論賽評審講評時指出，空屋稅課徵與否，在立法院財委會也討論了許久，如何認定「空屋」於實務充滿挑戰。為了抑制房價，立法院也陸續通過了相關立法，包括房地合一課徵所得稅、奢侈稅等措施，相關的金融與稅賦政策也是執政者持續努力的方向。

歷年來費鴻泰多次參與會計菁英盃辯論比賽，辯論議題切合時事，也培養了許多會計界人才，透過雙方辯士的討論，期許真理越辯越明。

許生忠則在講評時提及，辯士可就所辯論的議題闡述主管機關與社會大眾的看法，以使議題討論更貼切於當前政策與民眾感受。他也勉勵參賽選手應清楚且自信表達論點，並且善用道具增加說服力，透過辯論賽磨練的表達能力與臨場反應，對未來職場發展將非常有幫助。