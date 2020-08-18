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經部修法「遇戰爭可啟動特別限電」　費鴻泰批多此一舉：動機匪夷所思！

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▲▼立委費鴻泰 「紓困票券當機，誰該負責？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委費鴻泰。（資料圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

經濟部日前修正12年來從未動過的「電源不足時期限制用電辦法」，納入戰爭、天災與政治等因素，視需要可啟動緊急限電。對此，立委費鴻泰質疑，在這炎熱的夏季，什麼樣的政經因素會使供電不穩？多此一舉的動作，動機更讓人匪夷所思。

針對「電源不足時期限制用電辦法」，費鴻泰18日表示，經濟部為什麼沒有對外發布消息、沒有與台電討論，卻在上周靜悄悄地修法？針對十多年未動的「電源不足時期限制用電辦法」，突然新增因應「重大因素所致的電力供應嚴重不足」的措施，所謂重大因素，竟出現意義曖昧的「政治」、「經濟」字眼。

費鴻泰說，在這炎熱的夏季 ，什麼樣的政經因素，會使供電不穩，實在令人好奇。經濟部此次修法，將戰爭、天災與政治等因素納入，主管機關得啟動特別的緊急限電。現行本來就有針對電源不足的相關限電，如今又在子法明確訂定，「多此一舉的動作，動機更讓人匪夷所思。」

費鴻泰提到，近日經濟部更預計將把備轉容量率從「百分比」改成「容量」，每日可用裝置容量訂為280萬瓩。如此調整，相當於夏季的備轉率會從現行的10％，下調為7％，比現在安全預留電力足足少了3％，這樣作法真是令人震驚的危機處理。比以前少準備3％的備載換來每次公告「供電充裕」，就是蔡政府、臺電所謂的供電無虞？難道就靠紙上數字遊戲，來欺騙大眾？

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